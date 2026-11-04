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Каран: Смрт поручника Сивца - губитак за цијели српски народ

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04.11.2026 09:59

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је саучешће поводом смрти поручника Војске Републике Српске Горана Сивца и истакао да његов одлазак представља велики губитак за породицу и пријатеље, али и за Републику Српску и српски народ у цјелини.

"Искрено сам ожалошћен тужном вијешћу о смрти поручника Војске Републике Српске Горана Сивца", навео је Каран.

Карна је истакао да ће поручник Сивац остати упамћен као изузетан човјек, храбар и частан официр, искрени родољуб који је дао велики допринос у најтежим тренуцима стварања Републике Српске.

"У име грађана Републике Српске и у своје име, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", наводи се у телеграму предсједника Републике Српске породици Сивац.

Некадашњи поручник Војске Републике Српске Горан Сивац преминуо је у 66. години након дуге и тешке болести, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Синиша Каран

Горан Сивац

смрт

Саучешће

Телеграм саучешћа

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