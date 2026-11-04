Каран: Смрт поручника Сивца - губитак за цијели српски народ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је саучешће поводом смрти поручника Војске Републике Српске Горана Сивца и истакао да његов одлазак представља велики губитак за породицу и пријатеље, али и за Републику Српску и српски народ у цјелини.
"Искрено сам ожалошћен тужном вијешћу о смрти поручника Војске Републике Српске Горана Сивца", навео је Каран.
Карна је истакао да ће поручник Сивац остати упамћен као изузетан човјек, храбар и частан официр, искрени родољуб који је дао велики допринос у најтежим тренуцима стварања Републике Српске.
"У име грађана Републике Српске и у своје име, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа", наводи се у телеграму предсједника Републике Српске породици Сивац.
Некадашњи поручник Војске Републике Српске Горан Сивац преминуо је у 66. години након дуге и тешке болести, преноси Срна.
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