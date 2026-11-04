Путин уручио Медаљу Пушкина министру Драги Мастиловићу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Руске Федерације Владимир Владимирович Путин данас је на свечаној церемонији у Московском Кремљу уручио министру за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, Драги Мастиловићу, високо државно одликовање Руске Федерације – Медаљу Пушкина.
Ово значајно признање министру Мастиловићу додијељено је указом предсједника Руске Федерације од 22. октобра 2026. године, за велики допринос његовању и промовисању руске културе у иностранству.
Медаља Пушкина представља признање дугогодишњем ангажману министра Мастиловића на развоју и унапређењу културних, научних и академских веза Републике Српске и Руске Федерације, као и његовом доприносу јачању сарадње образовних и научних институција и његовању традиционално блиских односа два народа.
Поводом уручења одликовања, министар Мастиловић је истакао да ово признање доживљава не само као личну част већ и као признање академској заједници и институцијама Републике Српске које годинама раде на развоју међународне сарадње и јачању пријатељских односа.
Он је додао да наука и образовање представљају трајне мостове који повезују народе, те да ово одликовање за њега представља додатну обавезу и подстрек да настави да развија заједничке научне и академске пројекте, унапређује размјену знања и искустава и његује историјске и културне везе које повезују српски и руски народ.
"Изузетна ми је част и привилегија примити ово велико признање из руку предсједника Руске Федерације Владимира Владимировича Путина, највећег државника нашег времена, чији политички ауторитет и историјска улога имају посебан значај у савременом свијету. Ово признање доживљавам као велико лично признање, али и као потврду пријатељских односа и успјешне сарадње Републике Српске и Руске Федерације. Искрено захваљујем предсједнику Путину на указаној части, као и амбасадору Руске Федерације у БиХ Игору Калабухову на подршци и ангажману у јачању наших односа", поручио је министар Мастиловић.
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