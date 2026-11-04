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Нови талас сукоба у СДС-у: "Проблем се не може рјешавати лијепим ријечима"

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04.11.2026 17:11

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Српска демократска странка
Фото: ATV

Повјереник за бијељинску Градску организацију СДС-а Сретен Вучковић изјавио је да ова странка у Бијељини већ шест година нема функционалну организацију што је проблем који се мора рјешавати.

"То је проблем који не можемо игнорисати, а нећемо га рјешавати саопштењима и лијепим ријечима", рекао је Вучковић новинарима.

Вучковић сматра да се из претходних изборних циклуса морају извући поуке и да је потребна озбиљна анализа, како у страначком Градском одбору тако и на нивоу Републике Српске.

Он је рекао да је свјестан одговорности и да му је циљ да покрене СДС у Бијељини.

"Циљ је да вратимо странку међу људе и да поново изградимо организацију која ће имати повјерење, снагу и политичку перспективу", каже Вучковић.

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Одговарајући на питање како су ушли у страначке просторије у Бијељини, Вучковић је рекао да су нашли начин да уђу у објекат, који је јуче био затворен.

(СРНА)

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Тагови :

СДС

Бијељина

Сукоб

Сретен Вучковић

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