Нови талас сукоба у СДС-у: "Проблем се не може рјешавати лијепим ријечима"

Аутор:АТВ редакција
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Повјереник за бијељинску Градску организацију СДС-а Сретен Вучковић изјавио је да ова странка у Бијељини већ шест година нема функционалну организацију што је проблем који се мора рјешавати.
"То је проблем који не можемо игнорисати, а нећемо га рјешавати саопштењима и лијепим ријечима", рекао је Вучковић новинарима.
Вучковић сматра да се из претходних изборних циклуса морају извући поуке и да је потребна озбиљна анализа, како у страначком Градском одбору тако и на нивоу Републике Српске.
Он је рекао да је свјестан одговорности и да му је циљ да покрене СДС у Бијељини.
"Циљ је да вратимо странку међу људе и да поново изградимо организацију која ће имати повјерење, снагу и политичку перспективу", каже Вучковић.
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Одговарајући на питање како су ушли у страначке просторије у Бијељини, Вучковић је рекао да су нашли начин да уђу у објекат, који је јуче био затворен.
(СРНА)
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