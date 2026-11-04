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Цијена нафте поново расте

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04.11.2026 12:24

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Цијена нафте поново расте
Фото: Pixabay

Европски берзански индекси данас су у плусу, а нафта Брент је поскупјела на скоро 104 долара по барелу, док инвеститори очекују прелиминарне податке о инфлацији у еврозони који ће бити објављени у 11.00 часова.

Цијена нафте Брент је у 9.30 часова порасла за 0,28 одсто на 103,979 долара по барелу, а лаке америчке нафте WТИ за 0,41 одсто на 96,209 долара.

Побједа демократа на изборима за оба дома америчког Конгреса изазвала је забринутост технолошког сектора због могућег пооштравања регулације вјештачке интелигенције и успоравања улагања у АИ инфраструктуру, пренио је Ројтерс.

Инвеститори у Европи ће у току дана анализирати и податке о заради компанија Ново Нордиск, Бе-Ем-Ве, Леонардо, Ахолд Делез и Континентал, преноси Телеграф.

Европски фјучерси гаса за децембар су се данас на отварању амстердамске берзе ТТФ продавали по цијени од 93,595 евра за мегават-сат, односно око 983 евра за 1.000 кубних метара, уз коефицијент 10,5 МWх/1.000 м³.

Рекордна цијена природног гаса на европској берзи ТТФ износила је око 345 евра по МWх и забиљежена је 7. марта 2022. године, непосредно након почетка рата у Украјини.

Према подацима са берзи, њемачки индекс ДАX порастао је за 0,34 одсто, француски ЦАЦ 40 за 0,36 одсто, британски ФТСЕ 100 за 0,19 одсто, а италијански ФТСЕ МИБ за 1,03 одсто.

Московска берза је данас затворена за редовно трговање због прославе државног празника, Дана народног јединства.

Вриједност евра у односу на долар на валутној берзи Форекс данас износи 1,12430 долара.

Цијена злата је порасла на 4.035,18 долара за тројску унцу, а цијена пшенице пала на 5,9620 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг).

Амерички индустријски берзански индекс Дау Џонс (Доw Јонес) је на затварању берзи у понед‌јељак пао за 0,38 одсто на 51.786,72 поена, С&П 500 је порастао за 0,36 одсто на 7.568,92 поена, а композитни Насдак за 0,83 одсто на 25.372,01 поен.

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Тагови :

Нафта

цијена

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