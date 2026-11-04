Цијене нафте на свјетском тржишту у паду

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду јер инвеститори врше процјене утицаја резултата америчких избора на политику Вашингтона према Ирану.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 1,1 одсто и сада је 102,49 долара по барелу.
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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за један одсто и износи 95,17 долара по барелу.
Пад цијена нафте услиједио је послије периода појачане нестабилности изазване очекивања обнове војних операција на Блиском истоку и каснијих утицаја на дипломатске напоре који би могли спријечити нову ескалацију.
(Срна)
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