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Још један напад на православно гробље у ФБиХ

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04.11.2026 17:17

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На православном гробљу Градина у селу Лозна, општина Бановићи, исјечена је надстрешница коју су направили Срби који су избјегли из овог села како би се имали гдје окупљати за задушнице и сеоску славу.
Фото: Срна

На православном гробљу Градина у селу Лозна, општина Бановићи, исјечена је надстрешница коју су направили Срби који су избјегли из овог села како би се имали гдје окупљати за задушнице и сеоску славу, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Поновни напад на српско православно гробље догодио се прије неколико дана, наведено је у саопштењу Одбора.

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Село Лозна је, према попису становништва из 1991. године, имало 1.018 становника српске националности.

Према подацима са званичног пописта становништа из 2013. године, у селу Лозна пописано је нула Срба.

(Срна)

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Тагови :

Гробље

православно гробље

ФБиХ

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