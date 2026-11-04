Још један напад на православно гробље у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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На православном гробљу Градина у селу Лозна, општина Бановићи, исјечена је надстрешница коју су направили Срби који су избјегли из овог села како би се имали гдје окупљати за задушнице и сеоску славу, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Поновни напад на српско православно гробље догодио се прије неколико дана, наведено је у саопштењу Одбора.
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Село Лозна је, према попису становништва из 1991. године, имало 1.018 становника српске националности.
Према подацима са званичног пописта становништа из 2013. године, у селу Лозна пописано је нула Срба.
(Срна)
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