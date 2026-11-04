Федерација БиХ се задужује до 40 милиона КМ

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Федерација Босне и Херцеговине ће 10. новембра путем аукције на Сарајевској берзи (САСЕ) понудити трезорске записе у укупној вриједности 40 милиона КМ. Ријеч је о краткорочном задужењу с роком доспијећа од шест мјесеци.
Према јавном позиву објављеном на Сарајевској берзи, емитент је ФБиХ, а понудиће 4.000 трезорских записа номиналне вриједности 10.000 КМ. Куповни налози примају се 10. новембра од 9 до 10 сати. Купци новац уплаћују дан касније, а Федерација дуг враћа 12. маја 2027. године, након 182 дана.
Резултати аукције биће објављени истог дана до 16 сати на страницама Федералног министарства финансија, агента емисије и Сарајевске берзе. Тек тада ће бити познато за колико се Федерација стварно задужила и по којој камати. Ако понуде не покрију цијели износ, задужење ће бити мање од планираног. Банка депозитар је Уникредит.
Трезорски записи су краткорочне дужничке хартије од вриједности којима се влада задужује на рок до годину дана. Купац влади данас посуди новац, а она му га врати на дан доспијећа.
За разлику од кредита, камата се не плаћа у ратама. Записи се продају по дисконтној цијени, односно испод номиналне вриједности. Купац, примјера ради, за запис од 10.000 КМ плати нешто мање, а за шест мјесеци добије пуних 10.000 КМ. Та разлика је његова зарада, односно камата коју плаћа Федерација.
Аукција се одржава методом вишеструких цијена. То значи да сваки купац чија је понуда прихваћена плаћа цијену коју је сам понудио, а не једну заједничку цијену за све.
Владе трезорске записе најчешће користе да премосте привремени мањак новца у буџету, кад расходи доспијевају прије него што стигну приходи, или да врате раније емитоване записе који доспијевају на наплату.
(Кликс)
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