Рамо Исак остаје министар, замрзнуо мандат

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Федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак и даље ће остати на овој функцији до формирања нове Владе, јер је јутрос предао захтјев за замрзавањем посланичког мандата у Скупштини Зеничко-добојског кантона.
Након потврђивања избора од стране Централне изборне комисије почели су тећи рокови у којима досадашњи министри могу затражити мировање, односно замрзавање мандата које су освојили у парламентима.
Тако ће Исак остати на функцији министра унутрашњих послова ФБиХ све до конституисања нове Владе, након чега би могао преузети мандат посланика, ако којим случајем не нађе пут до министарске фотеље поново.
БиХ
Ко ће од функционера заледити мандате?
"Господин Исак, с обзиром да је још федерални министар унутрашњих послова, јутрос је предао захтјев за замрзавање свог мандата. Тек након што ЦИК БиХ у Службеном листу објави коначне резултате те нам достави списак изабраних заступника, као и како се национално изјашњавају, моћи ће се заказати конститутивне сједница. Рок за одржавање конститутивне сједнице је 10 дана, од пријема увјерења с именима заступника, а који се, након тога, требају изјаснити и да ли прихватају мандат", каже рекао је Ибрахим Авдагић, секретар Скупштине ЗДК-а за Фену.
Мало је вјероватно да ће за Исака бити мјеста у новој ФБиХ Влади. СДА ће бити носилац Владе, а често су користили управо Исака да би критиковали странке "тројке".
БиХ
Потврђена оптужница против Раме Исака
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