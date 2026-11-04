Миљацка све више загађена: Испод моста забиљежен забрињавајући призор

Аутор:АТВ редакција
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Необичан призор забиљежен је јутрос у ријеци Миљацки у Сарајеву, гдје су на испусту у близини Цареве џамије примијећене веће количине материје које су завршиле у ријечном току.
Уз испуст се ширио карактеристичан мирис, због чега постоји сумња да би могло бити ријечи о већим количинама детерџента.
Овакав призор изазива забринутост због могућих посљедица по ријеку, као и њен биљни и животињски свијет, посебно уколико се утврди да је ријеч о испуштању хемијских средстава у воду.
Постоји опасност да би патке и рибе које живе у ријеци могле бити изложене штетном дјеловању ових материја.
За сада није познато одакле долазе ове материје нити ко је одговоран за њихово испуштање. Такође, нема званичних информација о томе о којој супстанци је ријеч и какве би посљедице могла имати по животну средину.
(Аваз)
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