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Миљацка све више загађена: Испод моста забиљежен забрињавајући призор

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04.11.2026 09:53

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Необичан призор забиљежен је јутрос у ријеци Миљацки у Сарајеву, гдје су на испусту у близини Цареве џамије примијећене веће количине материје које су завршиле у ријечном току.
Фото: YouTube/Avaz/printscreen

Необичан призор забиљежен је јутрос у ријеци Миљацки у Сарајеву, гдје су на испусту у близини Цареве џамије примијећене веће количине материје које су завршиле у ријечном току.

Уз испуст се ширио карактеристичан мирис, због чега постоји сумња да би могло бити ријечи о већим количинама детерџента.

Овакав призор изазива забринутост због могућих посљедица по ријеку, као и њен биљни и животињски свијет, посебно уколико се утврди да је ријеч о испуштању хемијских средстава у воду.

Постоји опасност да би патке и рибе које живе у ријеци могле бити изложене штетном дјеловању ових материја.

За сада није познато одакле долазе ове материје нити ко је одговоран за њихово испуштање. Такође, нема званичних информација о томе о којој супстанци је ријеч и какве би посљедице могла имати по животну средину.

(Аваз)

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Тагови :

Миљацка

Сарајево

ријека

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водостај

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