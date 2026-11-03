Logo

У БиХ расписан тендер од скоро 10 милиона КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 22:20

Коментари:

0
У БиХ расписан тендер од скоро 10 милиона КМ
Фото: АТВ

Јавно предузеће Аутоцесте Федерације БиХ покренуло је поступак јавне набавке за израду главног пројекта с ревизијом брзе цесте Лашва – Јајце, на дионици од Турбета до Јајца. Процијењена вриједност тендера износи 9,9 милиона КМ без ПДВ-а.

Набавка је подијељена на два лота, при чему је највећи дио средстава намијењен изради главног пројекта. За овај посао планирано је девет милиона КМ, док је за ревизију пројектне документације предвиђено додатних 900.000 КМ.

Према објављеним условима тендера, рок за извршење оба уговора износи 18 мјесеци. Пројектант и ревидент биће обавезни документацију достављати у Центар за одржавање и контролу саобраћаја Звирићи код Бијаче.

Поступак се проводи путем отвореног поступка јавне набавке, а као једини критеријум за избор најповољнијег понуђача одређена је најнижа понуђена цијена.

Финска

Свијет

Самци, пакујте кофере: Финска плаћа пут, смјештај и храну, има само један услов

Од заинтересованих компанија тражи се и достављање гаранције за озбиљност понуде, као и гаранције за уредно извршење уговора.

Крајњи рок за достављање понуда је 21. децембар, пише Ослобођење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тендер

Босна и Херцеговина

Аутоцесте ФБиХ

Јајце

Коментари (0)

Више из рубрике

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

БиХ

Отвара се за неколико дана: Лидл у БиХ улаже више од 200 милиона КМ

2 ч

0
Заједничке институције БиХ

БиХ

Теку рокови за формирање власти, ко ће с ким, а ко не долази у обзир?

3 ч

1
Скенер, избори 2026

БиХ

Зашто се на званичне резултате избора у БиХ чекало до посљедњег дана

3 ч

0
Амбасада Русије

БиХ

"Русија увијек налази снагу да одбрани независност отаџбине"

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима