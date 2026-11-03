У БиХ расписан тендер од скоро 10 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Јавно предузеће Аутоцесте Федерације БиХ покренуло је поступак јавне набавке за израду главног пројекта с ревизијом брзе цесте Лашва – Јајце, на дионици од Турбета до Јајца. Процијењена вриједност тендера износи 9,9 милиона КМ без ПДВ-а.
Набавка је подијељена на два лота, при чему је највећи дио средстава намијењен изради главног пројекта. За овај посао планирано је девет милиона КМ, док је за ревизију пројектне документације предвиђено додатних 900.000 КМ.
Према објављеним условима тендера, рок за извршење оба уговора износи 18 мјесеци. Пројектант и ревидент биће обавезни документацију достављати у Центар за одржавање и контролу саобраћаја Звирићи код Бијаче.
Поступак се проводи путем отвореног поступка јавне набавке, а као једини критеријум за избор најповољнијег понуђача одређена је најнижа понуђена цијена.
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Од заинтересованих компанија тражи се и достављање гаранције за озбиљност понуде, као и гаранције за уредно извршење уговора.
Крајњи рок за достављање понуда је 21. децембар, пише Ослобођење.
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