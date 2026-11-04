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ЦИК БиХ издала упутства за чланове органа власти изабране на општим изборима

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04.11.2026 15:56

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ЦИК БиХ издала упутства за чланове органа власти изабране на општим изборима
Фото: АТВ

Лица која су на општим изборима у БиХ изабрана у законодавни орган било којег нивоа власти, а носиоци су извршне функције коју желе наставити до именовања другог лица, треба да Централној изборној комисији БиХ до 11. новембра доставе изјаву о прихватању мандата заједно са захтјевом за стављање мандата у мировање.

Из ЦИК-а је саопштено да та лица изјаву и захтјев могу доставити до наведеног дана у 16.00 часова лично или путем законског опуномоћника, у сједиште овог тијела на протокол.

Уз ове акте потребно је доставити и фотокопију акта о именовању на извршну функцију.

Носилац извршне функције који поднесе оставку на ту дужност како би прихватило мандат у законодавном органу било којег нивоа власти у БиХ, а де факто настави обављати извршну функцију у такозваном техничком мандату, биће истеком рока за стављање мандата у мировање у неспојивој функцији, како је то прописано Изборним законом БиХ.

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Делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ који је освојио мандат у Представничком дому Парламентарне скупштине или у другом законодавном органу било којег нивоа власти у БиХ дужан је до 6. новембра до 16.00 часова у писаној форми доставити обавјештење ЦИК-у за који се мандат одлучио.

Уколико делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ не достави ово обавјештење ЦИК-у БиХ у наведеном законском року, неће му бити додијељен мандат освојен на општим изборима у БиХ.

Лице које је на општим изборима у БиХ изабрано у законодавни орган било којег нивоа власти у БиХ, а не обавља извршну функцију прописану Изборним законом БиХ, дужно је изјаву о прихватању мандата доставити лично или путем опуномоћеног заступника на протокол ЦИК-а БиХ или путем законодавног органа у који је изабрано у року од седам дана од дана потврђивања резултата избора, односно до 10. новембра у 16.00 часова.

Законодавни орган ће, уколико се изјава доставља путем њега, након истека рока прикупљене изјаве одмах доставити ЦИК-у БиХ.

Образац изјаве о прихватању/одбијању мандата, образац захтјева за стављање мандата у мировање, као и образац захтјева за активирање мандата у мировању доступни су на интернет-страници ЦИК-а БиХ.

(СРНА)

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