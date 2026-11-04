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Фонд пио упутио важно обавјештење за пензионере из Српске у вези са АЛТА банком

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04.11.2026 15:45

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Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Фото: Eyüpcan Timur/Pixels

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске позвао је кориснике који пензију примају у Србији, путем девизног рачуна у АЛТА банци, да отворе нове рачуне у другој пословној банци.

Овај позив упућен је након што је у АЛТА банци 3. новембра 2026. године покренут стечајни поступак.

Из Фонда су поручили да је неопходно да пензионери што прије отворе нове девизне рачуне, како би се обезбиједила редовна исплата пензија и избјегли евентуални прекиди.

"Након отварања новог девизног рачуна, корисници су дужни да Фонду, без одлагања, доставе потврду о отвореном рачуну, односно одговарајућу банкарску документацију, путем електронске поште на адресу: LikvidaturaCS@fondpiors.org", наводе из Фонда ПИО.

Фонд позива кориснике да наведене активности обаве у што краћем року, како би се благовремено обезбиједили услови за редовну исплату пензија и избјегле евентуалне потешкоће или прекиди у исплати.

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Тагови :

Пензионери

Фонд ПИО

Алта банка

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