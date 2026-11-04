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Преминуо професор емеритус Факултета физичког васпитања Данко Пржуљ

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04.11.2026 12:26

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Професор емеритус Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву Данко Пржуљ, чији се допринос није огледао само у настави и научном раду, већ и у способности да препозна значај образовања, одговорности и академских вриједности, преминуо је у 81. години, саопштено је из овог факултета.
Фото: Srna

Професор емеритус Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву Данко Пржуљ, чији се допринос није огледао само у настави и научном раду, већ и у способности да препозна значај образовања, одговорности и академских вриједности, преминуо је у 81. години, саопштено је из овог факултета.

"Одласком професора Пржуља Факултет, Универзитет и шира академска заједница изгубили су изузетну личност - човјека који је свој живот посветио знању, образовању, науци и спорту. Његов одлазак оставља празнину коју је тешко надокнадити, али и насљеђе које обавезује будуће генерације да наставе путем којим је он тако предано и достојанствено ходио", навели су из Факултета физичког васпитања и спорта.

Професор Данко Пржуљ рођен је 18. јануара 1945. године у Бољановићима, општина Калиновик. Образовање је започео и завршио у Сарајеву, гдје је стекао темеље свог професионалног и научног развоја. Магистарски рад одбранио је 1995. године, а докторску дисертацију 1998. године, чиме је крунисао свој дугогодишњи научни и стручни рад.

Његов професионални пут био је испуњен преданошћу, истраживачким радом и настојањем да физичко васпитање, спорт и спортска рекреација добију значај који заслужују у развоју човјека и друштва.

Од 1971. до 1992. године радио је у Републичком заводу за физичку културу у Сарајеву, гдје је учествовао у бројним истраживачким и развојним пројектима посвећеним физичком развоју дјеце и омладине, унапређењу школског физичког васпитања, спорта и физичке културе становништва.

Својим радом дао је значајан допринос обликовању наставних програма физичког васпитања, развоју Малих олимпијских игара и системском приступу физичком вјежбању различитих узрасних категорија.

Његова стручна и научна посвећеност била је усмјерена на један од најважнијих циљева – унапређење здравља, физичких способности и квалитета живота људи.

Посебно значајно поглавље његовог живота и рада представља долазак на Факултет физичке културе на Палама 1995. године, када је постао један од људи који су својим знањем, радом и посвећеношћу градили и развијали овај факултет.

"Као професор предмета Антропомоторика и Спортска рекреација, а касније и као продекан за наставу и финансије у два мандата, декан у више мандата и професор емеритус, оставио је неизбрисив траг у академском и институционалном развоју Универзитета у Источном Сарајеву", навели су из Факултета физичког васпитања и спорта.

Они су истакли да је Пржуљ својим ангажовањем у спортским организацијама, клубовима и друштвеном животу, потврђивао да спорт није само такмичење и резултат, већ и васпитање, здравље, заједништво и важна вриједност сваког друштва.

За изузетне резултате и дугогодишњи рад добио је бројна признања и награде, међу којима се издвајају Двадесетпетомајска награда БиХ, Плакета Универзитета у Источном Сарајеву, Сребрени грб Републике Српске и признање за најбољег декана 2013. године.

"У времену када се опраштамо од нашег уваженог професора, остаје дубоко поштовање према свему што је учинио, захвалност за знање које је несебично дијелио и сјећање на човјека чије ће име и дјело наставити да живе у академској заједници", поручили су из Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

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Источно Сарајево

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