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Изгорио аутомобил у Бањалуци

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04.11.2026 09:52

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Изгорио аутомобил у Бањалуци
Фото: Facebook/civilnazastitabanjaluka

Бањалучки ватрогасци гасили су ноћас пожар на аутомобилу у Улици Жарка Згоњанина.

Како је саопштено из Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бањалука, интервенција је забиљежена у 00.42 часа.

За сада није познато шта је узрок пожара, нити колика је материјална штета на возилу.

Бањалучки ватрогасци су током протекла 24 часа имали укупно двије интервенције.

Осим пожара на аутомобилу, у 02.44 часа интервенисали су и у Кајмакчаланској улици, гдје је горио помоћни објекат.

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Тагови :

пожар

Бањалука

Ватрогасци

Аутомобил

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