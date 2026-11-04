Изгорио аутомобил у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки ватрогасци гасили су ноћас пожар на аутомобилу у Улици Жарка Згоњанина.
Како је саопштено из Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бањалука, интервенција је забиљежена у 00.42 часа.
За сада није познато шта је узрок пожара, нити колика је материјална штета на возилу.
Бањалучки ватрогасци су током протекла 24 часа имали укупно двије интервенције.
Осим пожара на аутомобилу, у 02.44 часа интервенисали су и у Кајмакчаланској улици, гдје је горио помоћни објекат.
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