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Жена спашена из ријеке Босне, превезена у болницу

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04.11.2026 09:30

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Жена спашена из ријеке Босне, превезена у болницу
Фото: Youtube/Ervinslens

Полицијски службеници јутрос су из ријеке Босне у Зеници извукли жену рођену 1978. године. Била је жива и превезена је у Кантоналну болницу Зеница, потврђено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.

Догађај је забиљежен око 7.15 сати у близини моста који повезује насеља Луково Поље и Распоточје, недалеко од зеничке бувље пијаце, потврђено је за Кликс.

Из МУП-а ЗДК су потврдили да је ријеч о Зеничанки.

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"Изласком на лице мјеста полицијски службеници су утврдили да се ради о женској особи, рођеној 1978. године, из Зенице, коју су извукли на обалу, након чега је позвана екипа Хитне помоћи, која ју је превезла у Кантоналну болницу Зеница", навели су из полиције.

Околности под којима се жена нашла у ријеци још нису познате. Полиција наставља активности на утврђивању свих околности овог догађаја.

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Тагови :

Ријека Босна

Зеница

спасавање

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