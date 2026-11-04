Најљепше вијести из Српске: Рођене 33 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, 13 дјевојчица и 20 дјечака.
У Бањалуци је рођено 18 беба, у Источном Сарајеву четири, Фочи три, Приједору и Невесињу по двије, а у Бијељини, Добоју, Зворнику и Градишци по једна, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Једанаест дјечака и седам дјевојчица рођено је у Бањалуци, двије дјевојчице и два дјечака у Источном Сарајеву, два дјечака и дјевојчица у Фочи, по једна дјевојчица и један дјечак у Приједору и Невесињу, дјевојчица у Зворнику, а по један дјечак у Бијељини, Добоју и Градишци.
У породилишту у Требињу није било новорођених.
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