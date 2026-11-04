Logo

Најљепше вијести из Српске: Рођене 33 бебе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 08:08

Коментари:

0
Слатка беба у бијелој одјећи, изненађеног израза лица, у затвореном простору.
Фото: pexels/Alexander Mass

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, 13 дјевојчица и 20 дјечака.

У Бањалуци је рођено 18 беба, у Источном Сарајеву четири, Фочи три, Приједору и Невесињу по двије, а у Бијељини, Добоју, Зворнику и Градишци по једна, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Једанаест дјечака и седам дјевојчица рођено је у Бањалуци, двије дјевојчице и два дјечака у Источном Сарајеву, два дјечака и дјевојчица у Фочи, по једна дјевојчица и један дјечак у Приједору и Невесињу, дјевојчица у Зворнику, а по један дјечак у Бијељини, Добоју и Градишци.

У породилишту у Требињу није било новорођених.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

рођене бебе

Породилишта

беба

Република Српска

мајка

Коментари (0)

Више из рубрике

хороскоп астрологија хороскопски знакови

Друштво

Хороскоп за 4. новембар: Једном знаку стижу лијепе вијести, а други мора да припази на новац

4 ч

0
Црква свијеће молитва литургија

Друштво

Данас славимо светитеља који је одбио царско злато, а тражио помоћ за сиромашне

4 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас у БиХ

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас у БиХ

4 ч

0
Новац

Друштво

Један играч из Српске слави посљедње коло игре Лото

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима