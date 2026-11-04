Хороскоп за 4. новембар: Једном знаку стижу лијепе вијести, а други мора да припази на новац

Аутор:АТВ редакција
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Средина седмице доноси прилику да се неке ствари сагледају из другачијег угла. Док ће поједини знакови бити усмјерени на посао, новац и рјешавање заосталих обавеза, другима ће у првом плану бити љубав, породични односи и важни разговори.
Ево шта 4. новембар доноси сваком хороскопском знаку.
Ован
Љубав: Могућ је разговор који ће вам помоћи да ријешите неспоразум са партнером. Слободни Овнови могли би упознати особу која ће их заинтересовати.
Посао: Очекује вас доста обавеза, али и прилика да покажете колико вриједите. Прихватите савјет особе којој вјерујете.
Здравље: Потребно вам је више одмора.
Бик
Љубав: Неко из прошлости могао би поново покушати да ступи у контакт са вама. Заузети Бикови требало би да посвете више пажње партнеру.
Посао: Могуће су повољне вијести у вези са новцем или имовином. Не одустајте од започетог посла.
Здравље: Припазите на исхрану.
Близанци
Љубав: Потребно вам је више искрености. Не избјегавајте разговор који већ неко вријеме одлажете.
Посао: Пред вама је динамичан дан. Могућ је финансијски добитак, али будите опрезни приликом пословних договора.
Здравље: Припазите на нервозу и пронађите вријеме за себе.
Рак
Љубав: Породица и блиски људи биће вам у првом плану. Партнер очекује више пажње, а слободни Ракови могли би добити занимљиву поруку.
Посао: Не доносите важне одлуке на брзину. Послушајте савјет искусније особе.
Здравље: Пријаће вам шетња и боравак на свјежем ваздуху.
Лав
Љубав: Дан је повољан за дружење и заједничке планове. Ипак, избјегавајте расправе са партнером због ситница.
Посао: Отварају се нове могућности, а финансијска ситуација могла би се поправити. Не пропустите прилику да покажете иницијативу.
Здравље: Потребно вам је више сна.
Дјевица
Љубав: Неке ствари које су вас оптерећивале коначно би могле постати јасније. Будите искрени према себи и особи до које вам је стало.
Посао: Имате прилику да ријешите проблем који вас већ дуго успорава. Будите спремни на промјене.
Здравље: Обратите пажњу на свакодневне навике.
Вага
Љубав: Могуће су лијепе вијести од особе која не живи у вашем граду. Слободне Ваге могле би започети занимљиво познанство.
Посао: Финансијске прилике се поправљају, али избјегавајте непотребне трошкове. Не журите са улагањима.
Здравље: Потребно вам је више кретања.
Шкорпија
Љубав: Дан доноси прилику за искрен разговор. Не дозволите да вас страх од реакције друге стране спријечи да кажете шта осјећате.
Посао: Могуће је да ћете добити вијест коју сте дуго чекали. Ипак, провјерите све детаље прије него што прихватите понуду.
Здравље: Избјегавајте стресне ситуације.
Стријелац
Љубав: Потребно вам је више слободе, али не заборавите на осјећања партнера. Слободни Стријелчеви могли би упознати занимљиву особу преко пријатеља.
Посао: Размишљате о дугорочним циљевима. Добар је тренутак да направите план, али не журите са великим промјенама.
Здравље: Посветите више пажње физичкој активности.
Јарац
Љубав: Не дозволите да пословне обавезе потисну приватни живот. Партнеру је потребно да осјети вашу подршку.
Посао: Могућ је прилив новца или разговор о новом пројекту. Будите опрезни са ријечима и не улазите у непотребне расправе.
Здравље: Више се одмарајте.
Водолија
Љубав: Пред вама су пријатни тренуци. Заузете Водолије могле би обновити блискост са партнером, док слободне очекује занимљиво познанство.
Посао: Финансијска ситуација могла би се поправити. Добар је дан за разговоре о новим пословним могућностима.
Здравље: Не занемарујте сигнале умора.
Рибе
Љубав: Бићете осјетљивији него иначе, па избјегавајте доношење закључака на основу једне реченице. Искрен разговор може отклонити сумње.
Посао: Нови контакти могли би вам донијети занимљиве идеје. Не одбацујте понуду прије него што је добро размислите.
Здравље: Пријаће вам мирније окружење и више сна.
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