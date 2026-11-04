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Хороскоп за 4. новембар: Једном знаку стижу лијепе вијести, а други мора да припази на новац

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04.11.2026 07:44

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хороскоп астрологија хороскопски знакови
Фото: Pexels/Lala Jafarova

Средина седмице доноси прилику да се неке ствари сагледају из другачијег угла. Док ће поједини знакови бити усмјерени на посао, новац и рјешавање заосталих обавеза, другима ће у првом плану бити љубав, породични односи и важни разговори.

Ево шта 4. новембар доноси сваком хороскопском знаку.

Ован

Љубав: Могућ је разговор који ће вам помоћи да ријешите неспоразум са партнером. Слободни Овнови могли би упознати особу која ће их заинтересовати.

Посао: Очекује вас доста обавеза, али и прилика да покажете колико вриједите. Прихватите савјет особе којој вјерујете.

Здравље: Потребно вам је више одмора.

Бик

Љубав: Неко из прошлости могао би поново покушати да ступи у контакт са вама. Заузети Бикови требало би да посвете више пажње партнеру.

Посао: Могуће су повољне вијести у вези са новцем или имовином. Не одустајте од започетог посла.

Здравље: Припазите на исхрану.

Близанци

Љубав: Потребно вам је више искрености. Не избјегавајте разговор који већ неко вријеме одлажете.

Посао: Пред вама је динамичан дан. Могућ је финансијски добитак, али будите опрезни приликом пословних договора.

Здравље: Припазите на нервозу и пронађите вријеме за себе.

Рак

Љубав: Породица и блиски људи биће вам у првом плану. Партнер очекује више пажње, а слободни Ракови могли би добити занимљиву поруку.

Посао: Не доносите важне одлуке на брзину. Послушајте савјет искусније особе.

Здравље: Пријаће вам шетња и боравак на свјежем ваздуху.

Лав

Љубав: Дан је повољан за дружење и заједничке планове. Ипак, избјегавајте расправе са партнером због ситница.

Посао: Отварају се нове могућности, а финансијска ситуација могла би се поправити. Не пропустите прилику да покажете иницијативу.

Здравље: Потребно вам је више сна.

Дјевица

Љубав: Неке ствари које су вас оптерећивале коначно би могле постати јасније. Будите искрени према себи и особи до које вам је стало.

Посао: Имате прилику да ријешите проблем који вас већ дуго успорава. Будите спремни на промјене.

Здравље: Обратите пажњу на свакодневне навике.

Вага

Љубав: Могуће су лијепе вијести од особе која не живи у вашем граду. Слободне Ваге могле би започети занимљиво познанство.

Посао: Финансијске прилике се поправљају, али избјегавајте непотребне трошкове. Не журите са улагањима.

Здравље: Потребно вам је више кретања.

Шкорпија

Љубав: Дан доноси прилику за искрен разговор. Не дозволите да вас страх од реакције друге стране спријечи да кажете шта осјећате.

Посао: Могуће је да ћете добити вијест коју сте дуго чекали. Ипак, провјерите све детаље прије него што прихватите понуду.

Здравље: Избјегавајте стресне ситуације.

Стријелац

Љубав: Потребно вам је више слободе, али не заборавите на осјећања партнера. Слободни Стријелчеви могли би упознати занимљиву особу преко пријатеља.

Посао: Размишљате о дугорочним циљевима. Добар је тренутак да направите план, али не журите са великим промјенама.

Здравље: Посветите више пажње физичкој активности.

Јарац

Љубав: Не дозволите да пословне обавезе потисну приватни живот. Партнеру је потребно да осјети вашу подршку.

Посао: Могућ је прилив новца или разговор о новом пројекту. Будите опрезни са ријечима и не улазите у непотребне расправе.

Здравље: Више се одмарајте.

Водолија

Љубав: Пред вама су пријатни тренуци. Заузете Водолије могле би обновити блискост са партнером, док слободне очекује занимљиво познанство.

Посао: Финансијска ситуација могла би се поправити. Добар је дан за разговоре о новим пословним могућностима.

Здравље: Не занемарујте сигнале умора.

Рибе

Љубав: Бићете осјетљивији него иначе, па избјегавајте доношење закључака на основу једне реченице. Искрен разговор може отклонити сумње.

Посао: Нови контакти могли би вам донијети занимљиве идеје. Не одбацујте понуду прије него што је добро размислите.

Здравље: Пријаће вам мирније окружење и више сна.

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