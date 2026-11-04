Какво нас вријеме очекује данас у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У већем дијелу Херцеговине данас ће бити сунчаније уз умјерену облачност, док се у Босни и сјеверним дијеловима Херцеговине очекује облачно вријеме.
Прије подне у Босни је локално могућа слаба киша, а у јутарњим часовима на планинама и слаб снијег.
Вјетар ће бити слаб, сјеверног и сјевероисточног смјера.
Температура ваздуха током цијелог дана у већем дијелу земље кретаће се између 4 и 10 степени Целзијусових.
На југу земље јутарња температура биће од 7 до 11 степени, док ће највиша дневна достизати од 15 до 18 степени.
У Сарајеву се очекује облачно вријеме, уз могућност слабе кише у јутарњим часовима. Јутарња температура биће око шест, а највиша дневна око осам степени Целзијусових.
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