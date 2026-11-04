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Какво нас вријеме очекује данас у БиХ

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04.11.2026 06:54

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Какво нас вријеме очекује данас у БиХ
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У већем дијелу Херцеговине данас ће бити сунчаније уз умјерену облачност, док се у Босни и сјеверним дијеловима Херцеговине очекује облачно вријеме.

Прије подне у Босни је локално могућа слаба киша, а у јутарњим часовима на планинама и слаб снијег.

Вјетар ће бити слаб, сјеверног и сјевероисточног смјера.

Температура ваздуха током цијелог дана у већем дијелу земље кретаће се између 4 и 10 степени Целзијусових.

На југу земље јутарња температура биће од 7 до 11 степени, док ће највиша дневна достизати од 15 до 18 степени.

У Сарајеву се очекује облачно вријеме, уз могућност слабе кише у јутарњим часовима. Јутарња температура биће око шест, а највиша дневна око осам степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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