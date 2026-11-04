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Данас славимо светитеља који је одбио царско злато, а тражио помоћ за сиромашне

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04.11.2026 07:05

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Црква свијеће молитва литургија
Фото: Pexels/ Vitaly Gorbachev

Српска православна црква данас, 4. новембра, обиљежава празник Светог равноапостолног Аверкија, епископа јерапољског, једног од великих проповједника хришћанске вјере из другог вијека.

Свети Аверкије остао је упамћен по својој вјери, бројним чудима, исцјељењима и несебичној бризи за људе. Посебно се издвајају приче о његовој скромности, јер, иако му је било нуђено велико богатство, није желио ништа за себе, већ је тражио помоћ за сиромашне.

Одлучно устао против идолопоклонства

Према црквеном предању, Свети Аверкије живио је у вријеме римског цара Марка Аурелија и био епископ у граду Јерапољу, у Фригији. У том граду хришћана је било мало, док је већина становништва поштовала паганска божанства.

Једном приликом, током великог празника посвећеног идолима, Аверкије је, вођен вјером и ревношћу, ушао у пагански храм и уништио идоле. Разјарени становници жељели су да га казне, али се, према предању, догодило нешто неочекивано.

Пред њега су доведена тројица младића који су били опсједнути злим духовима. Светитељ се помолио Богу и ослободио их њихових мука. Тај догађај оставио је снажан утисак на становнике, па је, како се наводи у житију, око 500 људи примило хришћанство и крстило се.

Одбио богатство и тражио помоћ за сиромашне

Једна од најзанимљивијих прича из живота Светог Аверкија односи се на његов сусрет са римским царем.

Према предању, светитељ је отпутовао у Рим, гдје је молитвом исцијелио цареву кћерку која је патила од тешке душевне болести. Захвални цар понудио му је злато, сребро и бројне драгоцјености.

Међутим, Аверкије није желио да прихвати богатство за себе. Умјесто тога, затражио је да се у његовом родном Јерапољу изгради купатило над љековитим извором, као и да се сваке године обезбјеђује жито за сиромашне становнике града.

Ова прича посебно се истиче као примјер његове скромности и бриге за друге. Није тражио личну корист, већ је настојао да помогне људима који су живјели у немаштини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свети равноапостолни Аверкије

Српска православна црква

СПЦ

светитељ

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