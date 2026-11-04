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Одрон на путу Босанска Крупа – Бихаћ, возачима се савјетује опрез

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04.11.2026 08:20

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Одрон на путу Босанска Крупа – Бихаћ, возачима се савјетује опрез
Фото: Društvene Mreže

На путном правцу Босанска Крупа – Бихаћ дошло је до одрона на излазу из Босанске Крупе.

На опасност су упозорили возачи путем једне вибер групе, уз апел осталим учесницима у саобраћају да буду опрезни приликом проласка овом дионицом.

За сада нема више информација о обиму одрона нити о евентуалним посљедицама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

одрон

Босанска Крупа

Бихаћ

Возачи

опрез

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