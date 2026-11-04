Одрон на путу Босанска Крупа – Бихаћ, возачима се савјетује опрез

Аутор:АТВ редакција
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На путном правцу Босанска Крупа – Бихаћ дошло је до одрона на излазу из Босанске Крупе.
На опасност су упозорили возачи путем једне вибер групе, уз апел осталим учесницима у саобраћају да буду опрезни приликом проласка овом дионицом.
За сада нема више информација о обиму одрона нити о евентуалним посљедицама.
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