Мокри коловози и магла отежавају вожњу, обуставе на Романији

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мокри и клизави, а на дионицама у котлинама, као и у вишим предјелима, магла и ниска облачност смањују видљивост.
Опрез је неопходан и на дионицама на којима је због санационих радова режим вожње регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Петнаестоминутне обуставе саобраћаја на снази су на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, на превоју Романија, од 9.00 до 12.00 часова, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила.
Обуставе саобраћаја до 10 минута на снази су и на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, од 7.00 до 15.00 часова, ради извођења минерских радова.
На граничним прелазима у БиХ задржавања су до 30 минута.
Стари гранични прелаз Градишка отворен је за путничка моторна возила, аутобусе и празна теретна моторна возила, преноси Срна.
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