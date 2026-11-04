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Мокри коловози и магла отежавају вожњу, обуставе на Романији

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04.11.2026 08:18

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Фото: Pexel/ Erik Mclean

У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мокри и клизави, а на дионицама у котлинама, као и у вишим предјелима, магла и ниска облачност смањују видљивост.

Опрез је неопходан и на дионицама на којима је због санационих радова режим вожње регулисан привременом саобраћајном сигнализацијом, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Петнаестоминутне обуставе саобраћаја на снази су на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, на превоју Романија, од 9.00 до 12.00 часова, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила.

Обуставе саобраћаја до 10 минута на снази су и на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, од 7.00 до 15.00 часова, ради извођења минерских радова.

На граничним прелазима у БиХ задржавања су до 30 минута.

Стари гранични прелаз Градишка отворен је за путничка моторна возила, аутобусе и празна теретна моторна возила, преноси Срна.

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Тагови :

коловози мокри

магла

Ауто-мото савез Републике Српске

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