Младожења који је одрастао у сиромаштву упутио јавни позив на вјенчање, пристизали и авионом

Аутор:АТВ редакција
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На хиљаде непознатих људи похрлило је на једно вјенчање у Кини након што је младожења путем интернета упутио јавни позив људима да дођу.
Сју Ченгхонг (24) плашио се да би гости могли да одустану од доласка на његово вјенчање са невестом Луо Чуи због тога што се церемонија одржавала у једном сеоском мјесту у провинцији Јунан.
Младожења, чији је једини блиски рођак био његов брат, обратио се платформи Дојин, кинеској верзији ТикТока, како би путем интернета упутио позив свима који желе да дођу и "попуне столове".
Његов позив постао је виралан. Упркос томе што је на интернету, под именом Сјао Сјао Сју, имао скроман број пратилаца, више од 10.000 људи који су жељели да му пруже подршку стигло је у планинско село на југозападу Кине.
"Гости" су почели да пристижу свега неколико дана након што је Ченгхонгов позив објављен у недјељу, непосредно прије вјенчања, долазећи аутомобилима, авионима или возом.
Група такође није дошла празних руку, већ је прилагодила свој долазак молби младожење да не доносе "црвене коверте", новчане поклоне који су традиционални на кинеским вјенчањима.
Умјесто тога, срећном пару, који се венчао прошле суботе, донијели су замрзиваче, електричне грејалице и храну за свадбену гозбу.
У међувремену, кувари су помагали у припреми гозбе, док је млада бесплатно добила професионално шминкање. Један интернет инфлуенсер допутовао је аутомобилом из свог села и донио око 9.999 ружа.
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Све се то догодило након што је Ченгхонг већи дио свог живота провео издржавајући самог себе, пошто му је отац преминуо, остављајући њега и његовог брата на бригу њиховој баки. Она је потом преминула док су они још били мали.
Након тога, изградио је радну биографију која је обухватала повремене послове на градилиштима и у фабрикама, а истовремено је водио и сопствену тезгу са храном.
Младожења је успио да уштеди значајних 128.000 јуана (око 15.000 евра) за неопходан мираз који се захтјева у савременој Кини.
Међутим, локални медији извијестили су да је младожењин таст вратио мираз, наводећи да је тај новац потребнији младожењи него породици невјесте.
Село је показало гостопримство карактеристично за своју провинцију и додатно увеличало догађај тако што је прославу преместило на сеоски трг.
10,000 strangers flock to Chinese wedding after groom makes online plea for people to attend https://t.co/zSTcLyLHKO— Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2026
Вјенчање је "превазишло логику функционисања уско повезане заједнице засноване на родбинским везама, каква је карактеристична за руралну Кину", написао је један шангајски лист.
Локална телевизијска станица Јунан Телевизија описала је овај догађај као доказ да "непознати људи могу постати породица и да интернет може пренијети најличнија осјећања".
Међутим, овај догађај довео је и до појаве неколико налога под именом Сјао Сјао Сју на интернету, за које се претпоставља да су отворени са намјером да се заради на популарности овог догађаја.
Ово се дешава у тренутку када је број регистрованих бракова у Кини пао на најнижи ниво у посљедњих десет година. Кина је забиљежила 1.697 милиона регистрација бракова у овом кварталу, саопштило је Министарство цивилних послова у мају.
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Ове бројке су биле најновији знак продубљивања демографских изазова у Кини.
Број становника Кине је опао четврту годину заредом у 2025. години, док је стопа наталитета пала на рекордно низак ниво, што је изазвало упозорења демографа о даљем паду.
Парови у Кини традиционално имају дјецу након брака, што одражава и културне норме и административна правила која су у неким случајевима повезивала регистрацију рођења или приступ бенефицијама са вјенчаним листом.
Власти су увеле низ мјера за подстицање брака и рађања дјеце, укључујући породичне субвенције, подршку за бригу о дјеци и напоре за смањење медицинских трошкова везаних за порођај, преноси Телеграф.
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