Ово су најбољи и најгори европски градови за соло путовања

Аутор:АТВ редакција
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Градови погодни за самостална путовања, према трошковима смештаја, безбедности и другим критеријумима, били су предмет новог истраживања које је обухватило 48 најпосећенијих европских градова.
Самостална путовања све су популарнија, али избор дестинације може бити изазов за оне који путују без пратње. Приликом избора важни су не само туристичка понуда и садржаји већ и цене смештаја, превоза и хране, као и безбједност.
Који европски градови испуњавају те критеријуме показује нови индекс компаније Радикал Стораџ (Radical Storage), заснован на анализи 48 најпосећенијих европских градова.
Индекс је направљен анализом 48 најпосећенијих европских градова на основу 11 критеријума. Међу њима су просјечни дневни трошкови по особи, оцјена безбједности коју објављује платформа "Нумбео" (Numbeo), као и број хостела, који су један од најчешћих избора путника који путују сами.
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Сваки критеријум оцјењен је оценом од један до 10, у зависности од резултата града у поређењу са осталима. Потом је израчунат просек свих 11 оцјена како би се добио коначан резултат.
Послије анализе података, на првом мјесту нашао се главни град Чешке, Праг. Просечни дневни трошкови за смјештај, храну, превоз и забаву износе 134,33 евра, а по оцени безбједности заузео је осмо мјесто на листи.
Друго мјесто припало је Кракову у Пољској, који је други најјефтинији град на ранг-листи, док је Истанбул у Турској заузео треће место захваљујући најнижим ценама кревета у заједничким собама хостела међу анализираним градовима.
На листи се нашао и пољски Гдањск, који је заузео пето мјесто. Поред Пољске, Португал и Шпанија имају по два представника међу десет најбоље рангираних градова, пише Јуроњуз.
У Португалу су то Лисабон, на четвртом месту, и Порто, на седмом, док су у Шпанији Севиља на осмом и Барселона на деветом мјесту, преноси РТ Балкан.
1. Праг, Чешка
2. Краков, Пољска
3. Истанбул, Турска
4. Лисабон, Португал
5. Гдањск, Пољска
6. Берлин, Њемачка
7. Порто, Португалија
8. Севиља, Шпанија
9. Барселона, Шпанија
10. Рига, Летонија
Са друге стране, Цирих је проглашен најлошијим европским градом за соло путнике, проке свега због високих цена. Дневни трошак смештаја износи 168,13 евра, што је највише у истраживању. Овај град има и друге највише трошкове хране, као и треће највише трошкове превоза.
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На претпоследњем мјесту нашао се Рејкјавик на Исланду, а одмах иза њега је Венеција. И ова два града лошије су рангирана због високих цијена, које посебно погађају путнике који путују сами јер не могу да подијеле трошкове смјештаја са другим особама.
Дневни трошкови у десет најлошије рангираних градова у просеку износе 252 евра, што је готово 100 евра више него у десет најбоље рангираних градова, гдје просјек износи 153 евра, говоре подаци.
1. Цирих, Швајцарска
2. Рејкјавик, Исланд
3. Венеција, Италија
4. Архус, Данска
5. Келн, Њемачка
6. Женева, Швајцарска
7. Франкфурт, Њемачка
8. Ница, Француска
9. Марсељ, Француска
10. Даблин, Ирска
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