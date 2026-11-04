У Српској нема вакцина против ковида, нити планова за набавку нових

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:0
Свијет је са зебњом ишчекивао вијест о проналаску вакцине против вируса корона. Шест година касније, готово да их нема у понуди. Већ дуже вријеме вакцине против вируса корона нису доступне у Републици Српској, не постоји ни утврђене процедуре нити планови за њихову набавку, кажу за АТВ у Институту ја јавно здравство.
Истовремено, вакцинација против сезонског грипа требало би да почне током новембра, али тачан датум још није познат.
Како је за АТВ појаснила епидемиолог Института за јавно здравство Републике Српске др Тина Мећава, епидемиолошка ситуација тренутно је стабилна и није забиљежено повећање броја обољелих од грипа.
Институт наставља да прати кретање грипа, вируса корона и респираторног синцицијског вируса (РСВ), али засад нема довољно података да би се утврдило који типови и подтипови вируса грипа циркулишу у Српској, нити који је међу њима доминантан.
Здравље
Трагови коронавируса пронађени у органима скоро три године након ковида-19
Према подацима Института, током 43. епидемиолошке седмице регистрован је један случај инфекције вирусом SARS-CoV-2. На основу тренутно доступних података, није забиљежен пораст броја обољелих у односу на исти период прошле године.
С друге стране, према најновијем извјештају Свјетске здравствене организације за 42. епидемиолошку седмицу, на глобалном нивоу доминирали су вируси грипа типа А, док је у подручјима са повећаном активношћу регистрована циркулација подтипова А (Х1).
Из Института наводе да је почетак вакцинације против сезонског грипа планиран током новембра, а да ће становништво о тачном датуму бити благовремено обавијештено.
Хроника
Суђење у афери ”Корона уговори”: Суд тражи фотографије из истраге
Прије почетка имунизације, наручене количине вакцина биће дистрибуисане здравственим установама.
Ове сезоне предвиђен је прелазак са четворовалентне на тровалентну вакцину против грипа, али из Института објашњавају да то не значи аутоматски и слабију заштиту.
Наиме, четворовалентна вакцина садржавала је два соја вируса инфлуенце А и два соја инфлуенце Б, док тровалентна вакцина обухвата два соја инфлуенце А и један сој инфлуенце Б.
Из састава је изостављена линија B/Yamagata, за коју већ дужи низ година није потврђена природна циркулација.
"Прелазак са четворовалентне на тровалентну вакцину сам по себи не значи да ће заштита бити слабија“, објаснила је Мећава.
Како истиче, ефикасност вакцине зависи првенствено од подударности сојева које она садржи са вирусима који циркулишу међу становништвом, али и од узраста и здравственог стања вакцинисаних особа.
Из Института поручују да се епидемиолошки надзор наставља на територији цијеле Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму