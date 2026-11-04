Најмлађи највише на удару: Респираторне инфекције пуне амбуланте у Српској

Аутор:АТВ редакција
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У болницама у Републици Српској 43 пацијента су хоспитализована због тешке акутне респираторне инфекције, а највише су погођени најмлађи, речено је Срни у Институту за јавно здравство Српске.
Према подацима Института, у Универзитетском клиничком центру хоспитализована су 23 пацијента, у приједорској Болници шест, у Болници у Бијељини два, у невесињској девет, а у требињској болници три пацијента.
Ови случајеви пријављени су од 19. до 25. октобра.
Домови здравља у Републици Српској у овом периоду су пријавили 4.932 акутне респираторне инфекције, док су регистрована и 434 обољења слична грипу, а највећа учесталост је у регијама Требиња и Фоче.
"Највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу је у узрасној групи од пет до 14 година и од 30 до 64 године, док су у категорији тешких акутних инфекција највише оболијевали најмлађи", навели су у Институту.
Од почетка сезоне, односно почетка октобра, укупно је пријављено 17.667 акутних респираторних инфекција, 1.614 обољења сличних грипу, те 141 тешка акутна респираторна инфекција, преноси Срна.
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