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Најмлађи највише на удару: Респираторне инфекције пуне амбуланте у Српској

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04.11.2026 10:28

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респираторна маска инфекција
Фото: Pexels/ cottonbro studio

У болницама у Републици Српској 43 пацијента су хоспитализована због тешке акутне респираторне инфекције, а највише су погођени најмлађи, речено је Срни у Институту за јавно здравство Српске.

Према подацима Института, у Универзитетском клиничком центру хоспитализована су 23 пацијента, у приједорској Болници шест, у Болници у Бијељини два, у невесињској девет, а у требињској болници три пацијента.

Ови случајеви пријављени су од 19. до 25. октобра.

Домови здравља у Републици Српској у овом периоду су пријавили 4.932 акутне респираторне инфекције, док су регистрована и 434 обољења слична грипу, а највећа учесталост је у регијама Требиња и Фоче.

"Највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу је у узрасној групи од пет до 14 година и од 30 до 64 године, док су у категорији тешких акутних инфекција највише оболијевали најмлађи", навели су у Институту.

Од почетка сезоне, односно почетка октобра, укупно је пријављено 17.667 акутних респираторних инфекција, 1.614 обољења сличних грипу, те 141 тешка акутна респираторна инфекција, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

акутна респираторна инфекција

дисање

грипа

Институт за јавно здравство Републике Српске

Дјеца

амбуланта

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