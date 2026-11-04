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Сутра стиже промјена времена: Познато када се очекује разведравање

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04.11.2026 13:04

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Сутра стиже промјена времена: Познато када се очекује разведравање
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ јутро ће бити облачно, понегдје са маглом, док се током дана очекује постепено разведравање са сјевера, уз сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу ће током цијелог дана преовладавати претежно сунчано и топлије вријеме.

Из РХМЗ-а наводе да постепено јача утицај антициклона са сјевера, те да је у приземљу поље притиска изнад нормале.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова, док се у Херцеговини очекује умјерена, повремено и јака бура.

Минимална температура ваздуха биће од три до девет степени Целзијусових, а у вишим предјелима око један степен.

Максимална температура ваздуха кретаће се од седам до 12 степени, на југу до 17, а у вишим предјелима око четири степена Целзијусова.

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