Logo

Ужас у хотелу: Дијете пронађено мртво, мајка лежала повријеђена поред њега

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 16:08

Коментари:

0
Ужас у хотелу: Дијете пронађено мртво, мајка лежала повријеђена поред њега
Фото: Envato/travelarium

Страшно откриће узнемирило је полицију у Минхену у сриједу ујутру, када је у хотелској соби у близини главне жељезничке станице, у улици Арнулфштрасе, пронађено беживотно тијело дванаестогодишњег дјетета.

Поред дјетета је лежала његова тешко повријеђена мајка, за коју њемачки лист Билд наводи да је држављанка Украјине.

Полиција је покренула истрагу због сумње на убиство, а случај је преузела јединица за крвне деликте.

Полицијска интервенција почела је око 9.40 часова, након што су службеници добили дојаву. Ријеч је о хотелу Еден Хотел Волфф у Минхену.

667be35f6f88a ФУП

Хроника

ФУП заплијенио 3Д штампач за производњу дијелова оружја: Осумњичене двије особе

Једном од запослених у хотелу била је потребна помоћ, због чега је интервенисао тим за кризне ситуације.

Полиција тренутно прегледава снимке са надзорних камера у хотелу.

Према првим сазнањима истражилаца, сумња се да је мајка убила дијете, а потом покушала да изврши самоубиство.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

пронађено тијело

преминуло дијете

повријеђена жена

Хотел

Коментари (0)

Прочитајте више

беба

Србија

Језиви детаљи злочина: Мајка тукла бебу док није издахнула

1 ч

0
Акција Демиџ

Хроника

Акција "Демиџ": До сада ухапшено 17 особа, огласила се бањалучка полиција

1 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин поздравља предсједника Савјета министара Тога Фора Есозимну Гнасингбеа током њиховог сусрета на маргинама Самита Русија–Африка у Великој кремаљској палати у Москви, у петак, 30. октобра 2026. године.

Свијет

Путин: Јединство свих народа Русије увијек од кључног значаја

1 ч

0
Краћи дани и ранији мрак могу подстаћи депресију: Стручњаци откривају како се изборити

Друштво

Краћи дани и ранији мрак могу подстаћи депресију: Стручњаци откривају како се изборити

1 ч

0

Више из рубрике

Haker

Свијет

Банке крви у Француској погођене хакерским нападом

1 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин поздравља предсједника Савјета министара Тога Фора Есозимну Гнасингбеа током њиховог сусрета на маргинама Самита Русија–Африка у Великој кремаљској палати у Москви, у петак, 30. октобра 2026. године.

Свијет

Путин: Јединство свих народа Русије увијек од кључног значаја

1 ч

0
Ухапшено 25 демонстраната због подршке организацији "Палестинска акција"

Свијет

Ухапшено 25 демонстраната због подршке организацији "Палестинска акција"

1 ч

0
Ђоковић одговорио на прозивке директора Мастерса у Паризу

Свијет

Ђоковић одговорио на прозивке директора Мастерса у Паризу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима