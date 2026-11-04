Ужас у хотелу: Дијете пронађено мртво, мајка лежала повријеђена поред њега

Аутор:АТВ редакција
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Страшно откриће узнемирило је полицију у Минхену у сриједу ујутру, када је у хотелској соби у близини главне жељезничке станице, у улици Арнулфштрасе, пронађено беживотно тијело дванаестогодишњег дјетета.
Поред дјетета је лежала његова тешко повријеђена мајка, за коју њемачки лист Билд наводи да је држављанка Украјине.
Полиција је покренула истрагу због сумње на убиство, а случај је преузела јединица за крвне деликте.
Полицијска интервенција почела је око 9.40 часова, након што су службеници добили дојаву. Ријеч је о хотелу Еден Хотел Волфф у Минхену.
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Једном од запослених у хотелу била је потребна помоћ, због чега је интервенисао тим за кризне ситуације.
Полиција тренутно прегледава снимке са надзорних камера у хотелу.
Према првим сазнањима истражилаца, сумња се да је мајка убила дијете, а потом покушала да изврши самоубиство.
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