Језиви детаљи злочина: Мајка тукла бебу док није издахнула

Аутор:АТВ редакција
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Истрага поводом смрти осамнаестомјесечне дјевојчице М. Ш., која се догодила у вечерњим сатима 2. новембра у Новом Саду, открила је нове, потресне појединости о бруталном злостављању дјетета.
Према најновијим сазнањима из истраге, сумња се да је мајка дјевојчицу тукла каишем, а смртоносне су биле повреде нанијете металном копчом, односно гајком каиша.
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Први резултати обдукције и судскомедицинских анализа указују на то да је смрт дјетета наступила усљед директних компликација изазваних масивним физичким повредама. Ударци по тијелу дјевојчице били су толико силовити да су довели до тешког оштећења и престанка рада надбубрежне жлијезде, након чега је наступио фатални трауматски шок. Упркос реакцији медицинских служби, љекари су по пријему могли само да констатују смрт дјетета.
Дежурни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду одмах је обавио увиђај на лицу мјеста, наложивши полицији изузимање свих материјалних трагова и предмета ради даљих форензичких вјештачења, укључујући и предмете којима су повреде нанете.
Како се сазнаје, осумњичена А. Ш. поред преминуле дјевојчице има још троје дјеце. Истражиоци утврђују све околности и динамику односа унутар породичног домаћинства у којем је мајка боравила са супругом Т. Ш. (54) и ванбрачним партнером.
О стравичном догађају одмах је обавијештен и надлежни Центар за социјални рад, који је по хитном поступку предузео мјере заштите и збрињавања остало троје малишана, како би се осигурала њихова безбједност и утврдило да ли су и они били изложени занемаривању или насиљу.
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Полицијска управа у Новом Саду је по налогу тужилаштва одредила задржавање до 48 часова за оба родитеља:
А. Ш. (33) се терети за кривично дјело Тешко убиство. За ово дјело запријећена је казна затвора од најмање 10 година или казна доживотног затвора.
Т. Ш. (54), отац дјевојчице, осумњичен је за кривично дјело Непружање помоћи, јер није предузео ништа како би заштитио дијете или му обезбиједио благовремену медицинску његу. За ово дјело предвиђена је казна затвора у трајању од три мјесеца до пет година.
Осумњичени ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити спроведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Новом Саду, након чега ће поступајући тужилац донијети одлуку о приједлогу за одређивање притвора.
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