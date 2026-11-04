Ужас у Новом Саду: Мајка осумњичена за тешко убиство бебе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нови Сад је потресла незапамћена трагедија након што је једноипогодишња дјевојчица М. Ш. (2025) преминула од посљедица бруталног пребијања.
Због сумње да је извршила тешко убиство ухапшена је њена мајка А. Ш. (33), док су лисице на руке стављене и оцу дјетета Т. Ш. (54) због непружања помоћи.
Према званичном саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, злочин се догодио у вечерњим часовима 2. новембра. Сумња се да је мајка дјетету задала више удараца по тијелу, усљед којих је дјевојчица задобила смртоносне повреде и преминула.
Свијет
Трамп открио да ли ће се користити нуклеарно оружје против Ирана
Дежурни јавни тужилац изашао је на мјесто догађаја и обавио увиђај, након чега је полицији наложено изузимање свих материјалних трагова и доказа ради детаљних вјештачења и анализа.
Убрзо након тога, у сарадњи са Полицијском управом у Новом Саду, мајци А. Ш. одређено је задржавање до 48 часова. Она се терети за кривично дјело Тешко убиство (члан 114 Кривичног законика), за које је запрећена казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор.
Задржавање у трајању до 48 часова одређено је и оцу дјевојчице, Т. Ш., који се сумњичи за кривично дјело Непружање помоћи (члан 127 Кривичног законика), за које закон предвиђа затворску казну у распону од три мјесеца до пет година.
Осумњичени родитељи ће у законском року бити приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Новом Саду, након чега ће бити донијета одлука о даљим корацима и спровођењу истраге.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму