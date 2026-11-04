Трамп открио да ли ће се користити нуклеарно оружје против Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да не види било какву потребу за употребом нуклеарног оружја против Ирана.
Он је за "Политико" рекао да је Иран "већ 90 одсто поражен".
"Не треба ми то. Већ смо их 90 одсто поразили", одговорио је Трамп на питање у вези са могућношћу употребе нуклеарног оружја у сукобу са Ираном, преноси Срна.
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