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Трамп открио да ли ће се користити нуклеарно оружје против Ирана

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04.11.2026 12:51

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да не види било какву потребу за употребом нуклеарног оружја против Ирана.

Он је за "Политико" рекао да је Иран "већ 90 одсто поражен".

"Не треба ми то. Већ смо их 90 одсто поразили", одговорио је Трамп на питање у вези са могућношћу употребе нуклеарног оружја у сукобу са Ираном, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Сукоб

нуклеарно оружје

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