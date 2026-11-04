Рекорд у САД-у: Жене ће водити најмање 17 држава, а три побједе улазе у историју

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе од јануара ће имати најмање 17 жена на челу савезних држава, што је три више од досадашњег рекорда, према пројекцијама НБЦ њуза.
Историјске побједе забиљежене су у Џорџији, Новом Мексику и Тексасу, гдје су жене оствариле резултате који представљају важне прекретнице у политичкој историји САД.
Бивша градоначелница Атланте Кеиша Ленс Ботомс побиједила је републиканца Рика Џексона у Џорџији и постала прва Афроамериканка изабрана за гувернерку у историји САД. Демократе су тако преузеле гувернерску функцију коју су републиканци у тој држави држали од 2003. године.
У Новом Мексику побиједила је Деб Халанд, бивша министарка унутрашњих послова у администрацији Џоа Бајдена. Као припадница народа Лагуна Пуебло, постала је прва жена из домородачких народа САД изабрана за гувернерку једне савезне државе.
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Демократкиња Ђина Инохоса у Тексасу је поразила републиканског гувернера Грега Абота. Према незваничним резултатима, освојила је око 617.000 гласова више од свог противника. Постаће прва Латиноамериканка на челу Тексаса и прва демократска кандидаткиња која је освојила ту функцију од побједе Ен Ричардс 1990. године.
Историјске резултате забиљежили су и Охајо, Минесота и Тенеси, који ће први пут добити жене на челу извршне власти.
У Охају је демократкиња Ејми Ектон побиједила републиканца Вивека Рамасвамија, док је у Минесоти дугогодишња демократска сенаторка Ејми Клобучар била успјешнија од републиканке Лисе Демут.
У Тенесију је побиједила републиканка Марша Блекберн.
Исход изборне трке у Орегону још није познат, али ће и ту савезну државу водити жена. За гувернерску функцију бориле су се актуелна гувернерка Тина Котек и републиканка Кристин Дрезан.
Према подацима Центра за америчке жене и политику Универзитета Рутгерс, двије највеће америчке странке на овим изборима кандидовале су рекордних 26 жена за гувернерске функције, међу којима је било 19 демократкиња и седам републиканки.
(Аваз)
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