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Рекорд у САД-у: Жене ће водити најмање 17 држава, а три побједе улазе у историју

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04.11.2026 12:03

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Демократска кандидаткиња за гувернерку Џорџије Кеиша Ленс Ботомс говори током изборне вечери у уторак, 3. новембра 2026. године, у Атланти.
Фото: Таnjug/AP Photo/Brynn Anderson

Сједињене Америчке Државе од јануара ће имати најмање 17 жена на челу савезних држава, што је три више од досадашњег рекорда, према пројекцијама НБЦ њуза.

Историјске побједе забиљежене су у Џорџији, Новом Мексику и Тексасу, гдје су жене оствариле резултате који представљају важне прекретнице у политичкој историји САД.

Бивша градоначелница Атланте Кеиша Ленс Ботомс побиједила је републиканца Рика Џексона у Џорџији и постала прва Афроамериканка изабрана за гувернерку у историји САД. Демократе су тако преузеле гувернерску функцију коју су републиканци у тој држави држали од 2003. године.

У Новом Мексику побиједила је Деб Халанд, бивша министарка унутрашњих послова у администрацији Џоа Бајдена. Као припадница народа Лагуна Пуебло, постала је прва жена из домородачких народа САД изабрана за гувернерку једне савезне државе.

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Демократкиња Ђина Инохоса у Тексасу је поразила републиканског гувернера Грега Абота. Према незваничним резултатима, освојила је око 617.000 гласова више од свог противника. Постаће прва Латиноамериканка на челу Тексаса и прва демократска кандидаткиња која је освојила ту функцију од побједе Ен Ричардс 1990. године.

Прве гувернерке у још три савезне државе

Историјске резултате забиљежили су и Охајо, Минесота и Тенеси, који ће први пут добити жене на челу извршне власти.

У Охају је демократкиња Ејми Ектон побиједила републиканца Вивека Рамасвамија, док је у Минесоти дугогодишња демократска сенаторка Ејми Клобучар била успјешнија од републиканке Лисе Демут.

У Тенесију је побиједила републиканка Марша Блекберн.

Исход изборне трке у Орегону још није познат, али ће и ту савезну државу водити жена. За гувернерску функцију бориле су се актуелна гувернерка Тина Котек и републиканка Кристин Дрезан.

Према подацима Центра за америчке жене и политику Универзитета Рутгерс, двије највеће америчке странке на овим изборима кандидовале су рекордних 26 жена за гувернерске функције, међу којима је било 19 демократкиња и седам републиканки.

(Аваз)

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Тагови :

Конгрес САД

Жене

избори

Америка

републиканци

Трамп демократе љевица

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