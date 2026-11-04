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Трамп спреман да призна резултате избора

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04.11.2026 10:45

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Предсједник Доналд Трамп стоји на бини након обраћања на предизборном скупу на Регионалном аеродрому Салина, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Салини, у Канзасу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је спреман да прихвати резултате избора у Конгресу.

Он је у интервјуу за "Њујорк тајмс" нагласио да "апсолутно има вољу да прихвати резултате" јучерашњих избора и да је спреман да сарађује са демократама.

"Знате, желимо да сарађујемо са њима. Смислићемо нешто", рекао је Трамп.

Демократска странка преузела је контролу над оба дома Америчког конгреса од Републиканске странке.

Према пројекцијама расподјеле мандата, демократе ће у Сенату имати 53 мјеста, а републиканци 41, док ће у Представничком дому, Демократска странка имати 219 посланика, а Републиканска странка 126.

Трамп је раније изјавио "Фокс њузу" да су демократе "урадиле добар посао" и признао да су рат са Ираном и више цијене горива играли улогу у поразу републиканаца, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

избори

Америка

републиканци

Демократска странка

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