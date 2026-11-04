Трамп спреман да призна резултате избора

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је спреман да прихвати резултате избора у Конгресу.
Он је у интервјуу за "Њујорк тајмс" нагласио да "апсолутно има вољу да прихвати резултате" јучерашњих избора и да је спреман да сарађује са демократама.
"Знате, желимо да сарађујемо са њима. Смислићемо нешто", рекао је Трамп.
Демократска странка преузела је контролу над оба дома Америчког конгреса од Републиканске странке.
Према пројекцијама расподјеле мандата, демократе ће у Сенату имати 53 мјеста, а републиканци 41, док ће у Представничком дому, Демократска странка имати 219 посланика, а Републиканска странка 126.
Трамп је раније изјавио "Фокс њузу" да су демократе "урадиле добар посао" и признао да су рат са Ираном и више цијене горива играли улогу у поразу републиканаца, преноси Срна.
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