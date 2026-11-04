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Ово је прва реакција Москве након избора у Америци

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04.11.2026 10:18

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Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Фото: Pexel/ Serg Alesenko

Спољнополитички курс Русије, укључујући и приступ рјешавању украјинског питања, није условљен тренутним политичким околностима и не зависи од политичких промјена у другим земљама, изјавио је за РИА Новости замјеник шефа руске дипломатије Сергеј Рјабков, коментаришући резултате међуизбора у САД.

„Сачекајмо коначне резултате. Ставови руководства Демократске странке према односима са Русијом изразито су негативни. У томе нема ничег новог“, рекао је Рјабков одговарајући на питање да ли би резултати међуизбора могли да доведу до погоршања односа са САД, укључујући и у контексту рјешавања украјинског питања.

Напоменуо је да руска принципијелна и досљедна политика према Украјини, као и спољнополитички курс у цјелини, не зависе од тренутних политичких околности и нису условљени промјенама политичког расположења у другим земљама.

„Радићемо у складу са смјерницама предсједника Руске Федерације“, нагласио је Рјабков.

Подсјетимо, демократе ће у јануару званично преузети контролу над Конгресом САД, окончавши тако републиканску „трифекту“ – контролу над горњим и доњим домом Конгреса и Бијелом кућом, показују пројекције АП-а након завршених избора на средини мандата.

Демократе су освојиле 53 мјеста у Сенату, три више од „магичног броја“ потребног за контролу горњег дома Конгреса. У Представничком дому, пројекције показују да су демократе освојиле 219 мјеста, једно више од потребне већине. Пребројавање гласова још није завршено и још убједљивија побједа демократа је могућа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Русија

Сједињене Америчке Државе

избори

Доналд Трамп

Владимир Путин

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