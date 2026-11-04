Ово је прва реакција Москве након избора у Америци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Спољнополитички курс Русије, укључујући и приступ рјешавању украјинског питања, није условљен тренутним политичким околностима и не зависи од политичких промјена у другим земљама, изјавио је за РИА Новости замјеник шефа руске дипломатије Сергеј Рјабков, коментаришући резултате међуизбора у САД.
„Сачекајмо коначне резултате. Ставови руководства Демократске странке према односима са Русијом изразито су негативни. У томе нема ничег новог“, рекао је Рјабков одговарајући на питање да ли би резултати међуизбора могли да доведу до погоршања односа са САД, укључујући и у контексту рјешавања украјинског питања.
Напоменуо је да руска принципијелна и досљедна политика према Украјини, као и спољнополитички курс у цјелини, не зависе од тренутних политичких околности и нису условљени промјенама политичког расположења у другим земљама.
„Радићемо у складу са смјерницама предсједника Руске Федерације“, нагласио је Рјабков.
Подсјетимо, демократе ће у јануару званично преузети контролу над Конгресом САД, окончавши тако републиканску „трифекту“ – контролу над горњим и доњим домом Конгреса и Бијелом кућом, показују пројекције АП-а након завршених избора на средини мандата.
Демократе су освојиле 53 мјеста у Сенату, три више од „магичног броја“ потребног за контролу горњег дома Конгреса. У Представничком дому, пројекције показују да су демократе освојиле 219 мјеста, једно више од потребне већине. Пребројавање гласова још није завршено и још убједљивија побједа демократа је могућа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч3
Свијет
5 ч3
Економија
1 ч2
Свијет
3 ч3
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч3
Свијет
3 ч3
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму