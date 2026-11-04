Зеленски неће у Москву, каже да то нико не би подржао

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски истакао је да нико неће подржати одлазак украјинских преговарача у Москву, оцијенивши да су руске изјаве о спремности за одржавање директних преговора између лидера Русије и Украјине у Москви деструктивне, пише Unian.net.
Зеленски је то изјавио током разговора са представницима медија, којем је присуствовао и њемачки канцелар Фридрих Мерц.
"Ми не позивамо Путина у Кијев. Прије свега, они су 2022. године дошли код нас без позива. Али нема смисла позивати Путина у Кијев, јер они неће доћи. Позивати некога да не би дошао је деструктивно. Исто тако је деструктивно и позивање мене у Москву, што Русија ради. То је једноставно пљување у лице цијелом свијету који жели да се рат заврши. Зато нико неће подржати одласке у Москву", рекао је Зеленски.
Он је објаснио и зашто не види смисао у телефонском разговору са руским предсједником Владимиром Путином.
"Русија ће то искористити као изговор да се више не састајемо. Разумијемо ту игру и она нема перспективу. То би био веома званичан и сув телефонски разговор, током којег бих поново слушао историјско предавање лидера Руске Федерације, умјесто конкретних корака ка окончању рата. Није довољно само причати, потребно је сјести за преговарачки сто, договарати се и доказивати у чему друга страна гријеши, јер је она агресор. Ако желимо да окончамо рат, морамо да се састанемо и направимо први корак ка прекиду ватре", нагласио је украјински предсједник.
Мерц се током истог обраћања осврнуо и на могућност да руски предсједник Владимир Путин буде позван на самит Г20, који ће у децембру ове године бити одржан у Мајамију.
Он је изјавио да Сједињене Америчке Државе, као домаћин самита, могу да позивају госте по сопственом нахођењу. Ипак, уколико Путин присуствује скупу, важно је да са њим буде разговарано о окончању рата у Украјини, истакао је Мерц.
"Ако намјеравамо да разговарамо о Украјини, онда предсједник Украјине мора да буде за преговарачким столом. Једноставно је недопустиво да друге земље одлучују о судбини Украјине без њеног учешћа. А ако Украјина буде за столом, онда ће и Европа бити за столом. Зато се припремамо и водимо разговоре о припреми овог састанка. Не смемо да пропустимо прилику да наставимо дипломатске активности. Међутим, оне морају да доведу до помирења и прекида ватре", поручио је њемачки канцелар.
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