Седам европских земаља најавило заједничке тродневне протесте због раста трошкова живота

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Синдикати, удружења станара и друштвени покрети из седам европских земаља договорили су одржавање истовремених протеста 20, 21. и 22. новембра, захтијевајући контролу цијена становања, повећање плата и пензија и заустављање раста војних издатака у Европи.
Договор о заједничкој мобилизацији постигнут је у уторак у Паризу, на састанку представника организација из:
Португалије,
Белгије,
Шпаније,
Француске,
Грчке,
Италије и
Велике Британије,
преноси португалска агенција Луса.
Заједничка иницијатива усмјерена је на борбу против раста трошкова живота, а три главна захтјева односе се на ограничавање цијена станова и кирија, повећање зарада и пензија, као и заустављање убрзаног наоружавања у Европи.
Представница Лисабонског синдиката станара и једна од портпарола покрета „Акампада“ Тереза Мамеде изјавила је да је на састанку договорена координисана акција током три дана у више европских земаља.
У заједничкој декларацији организације упозоравају на све веће трошкове живота, истичући да становање постаје недоступно, док цијене основних животних намирница и превоза настављају да расту.
Учесници иницијативе упозорили су и на повратак политике штедње, повезане са захтјевима повјерилаца јавног дуга и растом војних издатака.
Међу осталим захтјевима наводе се контрола цијена хране и енергената, доступне и квалитетне јавне услуге, заштита права на рад, веће опорезивање најбогатијих, као и одустајање од даљег наоружавања и коришћења фосилних горива.
Из Португалије су на састанку учествовали Лисабонски синдикат станара, колектив „Климакисимо“ и покрет „Студенти за крај фосилних горива“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму