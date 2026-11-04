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Седам европских земаља најавило заједничке тродневне протесте због раста трошкова живота

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04.11.2026 08:15

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Полиција се суочава са демонстрантима у суботу, 24. октобра 2026. године, у Болоњи, у Италији.
Фото: Tanjug/AP/Guido Calamosca LaPresse

Синдикати, удружења станара и друштвени покрети из седам европских земаља договорили су одржавање истовремених протеста 20, 21. и 22. новембра, захтијевајући контролу цијена становања, повећање плата и пензија и заустављање раста војних издатака у Европи.

Договор о заједничкој мобилизацији постигнут је у уторак у Паризу, на састанку представника организација из:

Португалије,

Белгије,

Шпаније,

Француске,

Грчке,

Италије и

Велике Британије,

преноси португалска агенција Луса.

Заједничка иницијатива усмјерена је на борбу против раста трошкова живота, а три главна захтјева односе се на ограничавање цијена станова и кирија, повећање зарада и пензија, као и заустављање убрзаног наоружавања у Европи.

Протести због све скупљег становања и живота

Представница Лисабонског синдиката станара и једна од портпарола покрета „Акампада“ Тереза Мамеде изјавила је да је на састанку договорена координисана акција током три дана у више европских земаља.

У заједничкој декларацији организације упозоравају на све веће трошкове живота, истичући да становање постаје недоступно, док цијене основних животних намирница и превоза настављају да расту.

Учесници иницијативе упозорили су и на повратак политике штедње, повезане са захтјевима повјерилаца јавног дуга и растом војних издатака.

Траже контролу цијена хране и енергената

Међу осталим захтјевима наводе се контрола цијена хране и енергената, доступне и квалитетне јавне услуге, заштита права на рад, веће опорезивање најбогатијих, као и одустајање од даљег наоружавања и коришћења фосилних горива.

Из Португалије су на састанку учествовали Лисабонски синдикат станара, колектив „Климакисимо“ и покрет „Студенти за крај фосилних горива“.

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Протести

демонстрације

Европа

студенти протести

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