Техеран: У случају новог напада САД слиједи жесток одговор

Аутор:АТВ редакција
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САД извеле ограничене нападе на иранске циљеве у Ормуском мореузу, док Израел разматра нову војну акцију против Техерана.
Доналд Трамп тврди да је најавио Бенјамину Нетанјахуу обуставу америчке војне помоћи Израелу до краја године, што је изазвало реакције тамошње опозиције. Иран упозорава на нови сукоб, док УН указују на све теже хуманитарне прилике у Јемену.
САД су извеле ограничене одбрамбене нападе на иранске циљеве у Ормуском мореузу, укључујући острво Кешм, одакле су, према наводима америчког званичника, испаљиване ракете на америчке снаге. Истовремено, израелски премијер Бенјамин Нетанјаху залаже се за нове нападе на Иран, док Вашингтон и Техеран настављају дипломатске разговоре.
Предсједник иранског парламента Мохамед Бакер Калибаф поручио је да је сада на Вашингтону да спријечи рат. Упозорио је да ће евентуални нови напад САД изазвати непредвидив и географски неограничен одговор Ирана.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су се он и Нетанјаху договорили да САД до краја године обуставе војну помоћ Израелу од четири милијарде долара годишње. Ипак, важећи споразум о помоћи од 3,8 милијарди долара годишње истиче тек у септембру 2028. године.
Израелски опозициони политичар Гади Ајзенкот затражио је од Нетанјахуа објашњење поводом Трампове најаве. Оцијенио је да је забрињавајуће што су израелски званичници и грађани о промјени односа са САД сазнали из медија.
Шеф међународно признате владе Јемена Рашад ел Алими оптужио је Ирански корпус исламске револуционарне гарде да директно учествује у вођењу побуњених Хута. УН упозоравају да је ескалација сукоба приморала готово 300.000 људи да напусте домове, док су поједини градови остали без основних залиха.
(РТС)
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