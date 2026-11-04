Школе желе да забране вјештачку интелигенцију: Гугл пријети уклањањем претраживања

Аутор:АТВ редакција
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Гугл је понудио образовним институцијама нове опције за управљање алатима вјештачке интелигенције у учионици, али потпуно искључивање тих алата могло би да значи да школе изгубе приступ Гугловом претраживачу.
Промјена би могла значајно да утиче на то како ученици и наставници користе технологију једног од највећих свјетских добављача образовних рјешења, чије Chromebook-ове користе десетине милиона ученика, неки чак и у предшколском узрасту, извјештава CNN .
Одлука долази у вријеме када многе заједнице позивају на строжа ограничења времена проведеног испред екрана и употребе вјештачке интелигенције у школама. Расте забринутост да би технологија могла успорити учење и развој ученика или представљати безбједносни ризик. Више школских округа, укључујући јавне школе у Њујорку и Лос Анђелесу, забранило је генеративне алате вјештачке интелигенције за већину или све ученике ове школске године.
Гугл је у уторак објавио да ће његови производи вјештачке интелигенције, као што су његов Џемини асистент и сам претраживач, бити подразумевано искључени за налоге ученика основних и средњих школа. Администратори ће морати експлицитно да се пријаве ако желе да их користе.
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Ово мијења ранију одлуку из августа, када је Џемини био аутоматски укључен у апликацији Гугл учионица.
Међутим, ако школе одлуче да потпуно онемогуће вјештачку интелигенцију, изгубиће и приступ Гугловом претраживачу. Крис Филипс, потпредсједник Гугловог одјељења за образовање, рекао је за Њујорк тајмс да су „претраживач и вјештачка интелигенција дубоко интегрисани“. Објаснио је да школе које забране вјештачку интелигенцију „неће имати приступ претраживачу и видеће поруку од своје школе да услуга није доступна“.
Посљедњих година, Гугл је ставио вјештачку интелигенцију у срж свог претраживача. Додао је такозване „AI прегледе“ који сумирају одговоре на врху странице са резултатима и прилагодио траку за претрагу како би подржао сложеније упите.
Гуглов блог пост у уторак није понудио конкретне детаље о томе како ће нове контроле функционисати или шта би тачно ученици видели ако покушају да приступе претраживачу из школе која је забранила вјештачку интелигенцију. Филипс је у посту написао да ће компанија „подијелити више детаља са школама у наредним мјесецима, прије него што промјене ступе на снагу“.
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Циљ, рекао је, јесте да се школама да довољно времена да се припреме и осигура гладак прелаз. Као одговор на питања CNN-а, Google се осврнуо на своје саопштење на Platform X. У њему је компанија саопштила да ће нова правила школама дати „више избора, а не мање“.
Додали су да ће школе моћи да омогуће Gemini, Gemini Notebook и претраживач одвојено. Међутим, најава сугерише да школе неће моћи да користе претраживач без вјештачке интелигенције. „AI Mode и AI Reviews ће нудити вођено учење кроз корак-по-корак проблеме, тако да ученицима неће бити дата брза рјешења за њихов школски задатак“, наводи се у најави.
Промјена је дио ширег ажурирања Гуглових алата за учење заснованих на вјештачкој интелигенцији. Идеја је да технологија помогне ученицима да сами пронађу рјешења, умјесто да им нуди готове одговоре. Према овом новом принципу „вођеног учења“, када систем препозна да ученик тражи помоћ око домаћег задатка, подстицаће га да корак по корак рјешава проблем.
Сличан приступ користе и друге компаније у сектору вјештачке интелигенције, покушавајући да убиједе едукаторе и родитеље да су њихови производи корисни алати за учење.
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OpenAI је у августу најавио „ChatGPT за тинејџере“, који је, заједно са безбједносним контролама, фокусиран на учење и омогућава родитељима да укључе „Режим учења“ како би ријешили проблеме. Многе технолошке компаније такође финансирају обуку наставника за рад са вјештачком интелигенцијом.
Градоначелник Њујорка Зохран Мамдани, који је раније ове године најавио забрану вјештачке интелигенције у јавним школама Њујорка, узвратио је на промену правила компаније Гугл. Оптужио је компанију да покушава да наметне вјештачку интелигенцију школама. „Ниједна корпорација не би требало да има моћ да диктира како да учимо нашу децу“, написао је у уторак на платформи Икс.
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