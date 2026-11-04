Трамп након пораза републиканаца објавио слику качкета с натписом "ВЕТО"

Аутор:АТВ редакција
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Трамп је фотографију објавио без додатног коментара. На њој се налази црвени качкет, сличан оном по којем је препознатљив његов политички покрет „Учинимо Америку поново великом“ (МAГА), али умјесто тог слогана на њему пише „ВЕТО“.
Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је на друштвеној мрежи Трутх Социал фотографију црвеног качкета с натписом „ВЕТО“, недуго након што су амерички медији пројектовали да демократе преузимају контролу над оба дома Конгреса. Објава је услиједила након његових изјава да је спреман на сарадњу с демократама.
Фотографија је објављена након што су изборне пројекције указале на то да ће демократе имати већину и у Представничком дому и у Сенату. Трамп је за изборни резултат, између осталих, у првим реакцијама окривио бившег градоначелника Њујорка Била де Блазија и извјештавање телевизије „Фокс њуз“.
Још прије затварања биралишта Трамп је најавио да ће, у случају пораза републиканаца, посегнути за предсједничким ветом. У телефонском интервјуу за „Си-Би-Ес њуз“ вето је назвао својом „крајњом моћи“, додајући да му не смета надимак „Господин Вето“.
Како наводи „Форбс“, Трамп је раније говорио и да ће ветом блокирати „све“ што му стигне на сто.
Објава фотографије услиједила је у контексту Трампових другачијих порука које је исте ноћи упутио новинарима. У разговору за „Њујорк тајмс“ рекао је да је „апсолутно спреман да прихвати“ изборне резултате и да ће сарађивати с демократама.
За „Политико“ је, како преноси „Аксиос“, изјавио да је разговарао с демократским лидерима и да би радије постигао договоре него посљедње двије године мандата провео стављајући вето на законе. Фотографију качкета објавио је око сат времена након тог разговора.
Током изборне ноћи Трамп је на Трутх Социалу написао и да би републиканци побиједили „убједљиво“ да се и његово име налазило на гласачком листићу. Критиковао је и „Фокс њуз“, као и гувернера Тексаса Грега Абота, којег је назвао РИНО-ом, односно републиканцем само по имену.
Да би Конгрес надјачао предсједнички вето, потребна је двотрећинска већина гласова у оба дома.
(Кликс)
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