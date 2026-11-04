Трамп: Сарађиваћемо са демократама

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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је спреман сарађивати с демократима након њихова изборног успјеха, али је истовремено поручио да ће без оклијевања употријебити право вета. У телефонском разговору с новинарком Политике, Дашом Брнс, који се преносио уживо, Трамп није довео у питање легитимност изборних резултата.
"Сарађиваћемо с демократима", рекао је Трамп. Поручио је да ће размотрити све приједлоге који су добри и примјерени за земљу.
На питање како ће демократска контрола над Конгресом утицати на његов предсједнички мандат, одговорио је: "Рећи ћу вам то за годину дана."
Трамп је нагласио да располаже "моћним" правом вета те да ће га можда употријебити. "Имаћу моћан вето и, ако будем сматрао да је то исправно, једноставно ћемо га искористити", изјавио је.
Говорећи о могућности нових америчких напада на Иран, предсједник је рекао да ће његова администрација размотрити ситуацију и одлучити јесу ли додатни напади потребни. "Размотрићемо то", кратко је поручио.
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