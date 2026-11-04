Флорида добила првог тамнопутог гувернера: Бајрон Доналдс ушао у историју

Коментари:0
Републиканац Бајрон Доналдс ушао је у историју као први Афроамериканац који је побиједио на изборима за гувернера Флориде, након што је аналитички тим Фокс њуза за изборне резултате прогласио његову побједу на изборима одржаним у уторак.
Доналдс је уједно и први Афроамериканац из редова Републиканске странке који је у историји Сједињених Америчких Држава изабран за гувернера.
Доналдс, који је у три мандата био конгресмен са југозапада Флориде, побиједио је у тијесној изборној трци демократског противкандидата, бившег конгресмена Дејвида Џолија, према пројекцији Фокс њуза.
Овом побједом Доналдс, један од најближих савезника предсједника Доналда Трампа у Представничком дому и истакнути заговорник покрета МАГА, чији политички утицај на националном нивоу расте, наслиједиће републиканског гувернера Рона Десантиса, који због ограничења броја мандата није могао поново да се кандидује. Доналдс ће тако преузети управљање трећом најмногољуднијом америчком савезном државом.
„Неизмјерно сам почаствован и захвалан“, поручио је Доналдс у побједничкој изјави објављеној на друштвеној мрежи Икс.
„Као ваш гувернер, даћу све од себе. Учинићемо живот на Флориди приступачнијим. Наставићемо да чувамо безбједност наших улица. Улагаћемо у наше младе како би могли да остваре флоридски сан који сви толико волимо. Флориди завиди цијела нација. Борићу се даноноћно да тако и остане и да нашу државу подигнемо на још виши ниво“, поручио је Доналдс.
Наставак и даље развијање Десантисове конзервативне политике били су један од кључних дијелова Доналдсове кампање за гувернера.
Трамп је подржао Доналдса још у фебруару прошле године, прије него што је он званично објавио кандидатуру. Доналдс је своју одлуку да се кандидује саопштио током гостовања у емисији „Хенити“ на Фокс њузу.
Уз Трампову подршку, Доналдс је на републиканским страначким изборима за гувернерског кандидата, одржаним у августу, освојио готово половину гласова. Иза себе је оставио бројне противкандидате, међу којима су били замјеник гувернера Џеј Колинс, бивши предсједник Представничког дома Флориде Пол Ренер и бизнисмен Џејмс Фишбек.
Доналдс се крајем септембра нашао у средишту пажње медија након што су са интернет странице његове кампање уклоњена поједина помињања Трампа, чији је рејтинг одобравања наставио да опада.
Рођен у Њујорку, Доналдс се преселио на Флориду ради студирања. Прије уласка у политику радио је у финансијском, осигуравајућем и банкарском сектору.
Некадашњи демократа, Доналдс је 2010. године прешао у Републиканску странку, у вријеме успона покрета Чајанка (Tea Party). У Представнички дом Флориде изабран је 2016. године, гдје је провео два мандата, након чега је освојио мјесто у америчком Конгресу.
Његов демократски противкандидат Дејвид Џоли рођен је на Флориди, а својевремено је био један од главних савјетника тадашњег конгресмена Била Јанга. Радио је и као адвокат и лобиста, прије него што је у марту 2014. године побиједио на ванредним изборима за Конгрес.
Касније исте године освојио је и пуни двогодишњи мандат у Представничком дому, али је на изборима 2016. године изгубио прилику за реизбор.
Након одласка са функције постао је гласан критичар Доналда Трампа и политички коментатор на телевизијским мрежама. Републиканску странку напустио је 2018. године, а прошле године придружио се демократама, прије него што је покренуо кампању за гувернера.
Током изборне трке Доналдс је посебан нагласак стављао на противљење социјализму, више пута оптужујући Џолија да подржава „радикални социјализам“.
Џоли је одговорио на те оптужбе, рекавши за Фокс њуз прије двије седмице да Доналдс не говори истину.
„Бајрон Доналдс је лажов. Стотинама пута сам осудио социјализам Демократских социјалиста Америке (Democratic Socialists of America, DSA) и он то зна“, поручио је Џоли.
Флорида је некада била највећа међу савезним државама у којима се водила неизвјесна изборна борба између демократа и републиканаца, али се током протекле деценије политички све више окретала удесно.
Десантис је на изборима 2022. године освојио нови гувернерски мандат са готово 20 процентних поена предности, док је Трамп на предсједничким изборима 2024. године побиједио на Флориди са 13 процентних поена разлике.
Ипак, упркос томе што републиканци на Флориди имају приближно 1,5 милиона регистрованих бирача више од демократа, Демократска странка поново је постала конкурентна у овој савезној држави, захваљујући неповољним политичким околностима са којима се суочавају републиканци.
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму