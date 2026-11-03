Ојачавају војску на граници са Русијом

Аутор:АТВ редакција
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Норвешка ће распоредити сензоре система противваздушне одбране НАСАМС дуж границе са Русијом, како би ојачала надзор ваздушног простора и омогућила рано откривање залуталих дронова, саопштило је норвешко Министарство одбране.
У Киркенесу, на сјеверу Норвешке, формира се нова специјализована јединица у оквиру батаљона ГСВ, која ће управљати сензорима, а у њеном саставу биће 30 припадника оружаних снага, преноси портал "Барентз Обсервер".
Норвешки министар одбране Торе О. Сандвик изјавио је да је распоређивање сензора превентивна мјера и да се ниво пријетње у том подручју није промијенио.
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"Видјели смо у другим земљама да дронови могу да залутају. Норвешка то схвата озбиљно. Морамо бити спремни, иако тренутно не уочавамо повећану ваздушну пријетњу по Норвешку или становништво региона Финмарк", рекао је Сандвик.
Он је додао да искуства из Украјине показују колико је важно имати добар преглед ситуације и могућност раног упозоравања.
Управа региона Тромс и Финмарк упозорила је да би украјински дронови који циљају руско полуострво Кола могли, усљед ометања ГПС сигнала, да залутају и заврше на територији Норвешке.
Иако се такав сценарио сматра мало вјероватним, норвешке власти не искључују могућност да руско ометање ГПС сигнала на сјеверу усмјери украјинске беспилотне летјелице према норвешкој територији.
У случају да залутали дронови представљају непосредну опасност по живот и здравље становништва, полиција ће слати хитна упозорења на мобилне телефоне грађана у угроженим подручјима, уз упутства за заштиту.
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Власти су саветовале становницима да у таквим ситуацијама потраже заклон у подрумима или унутрашњим дијеловима зграда, даље од прозора, а уколико објекат нема подрум, препоручују се чвршћи дијелови конструкције, попут степеништа.
Према писању норвешких медија, сензори ће највјероватније бити електро-оптички уређаји које је развила норвешка војна технолошка компанија Конгсберг.
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