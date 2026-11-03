Ужас у основној школи: Наставница осумњичена да је физички напала ученика

Аутор:АТВ редакција
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Наставница је осумњичена да је физички напала ученика у основној школи у Тетову, а случај је полицији пријавила мајка дјечака, саопштила је полиција, пише Слободен печат.
Према информацијама Сектора унутрашњих послова Тетово, 40-годишња жена из једног села у околини Тетова пријавила је 2. новембра у 17.20 часова да је њен малољетни син, ученик основне школе у Тетову, физички нападнут од стране наставнице.
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Полиција је саопштила да су у току активности на расвјетљавању свих околности случаја и његовом потпуном документовању.
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