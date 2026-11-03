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Медвјед напао мушкарца, није му било спаса

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03.11.2026 22:31

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Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

Мушкарац стар око 53 године преминуо је данас у Албанији, након што га је, како се сумња, напао медвјед. Трагедија се догодила на подручју града Булћизе, а полиција је покренула истрагу како би утврдила све околности овог догађаја.

Око 14.10 часова болница у Булћизу обавијестила је полицију да су чланови породице мушкарца иницијала У. Ф. затражили медицинску помоћ, јер се сумња да га је напала дивља животиња, односно медвјед.

Полицијске службе и истражна група одмах су изашли на мјесто догађаја, гдје је утврђено да је педесеттрогодишњак изгубио живот.

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Његово тијело пребачено је у Институт за судску медицину ради даљих испитивања.

Истражна група, под руководством Тужилаштва, ради на расвјетљавању и потпуном документовању свих околности ове трагедије.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Албанија

Медвјед

страдао мушкарац

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