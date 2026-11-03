Медвјед напао мушкарца, није му било спаса

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар око 53 године преминуо је данас у Албанији, након што га је, како се сумња, напао медвјед. Трагедија се догодила на подручју града Булћизе, а полиција је покренула истрагу како би утврдила све околности овог догађаја.
Око 14.10 часова болница у Булћизу обавијестила је полицију да су чланови породице мушкарца иницијала У. Ф. затражили медицинску помоћ, јер се сумња да га је напала дивља животиња, односно медвјед.
Полицијске службе и истражна група одмах су изашли на мјесто догађаја, гдје је утврђено да је педесеттрогодишњак изгубио живот.
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Његово тијело пребачено је у Институт за судску медицину ради даљих испитивања.
Истражна група, под руководством Тужилаштва, ради на расвјетљавању и потпуном документовању свих околности ове трагедије.
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