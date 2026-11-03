Шест особа осумњичено да су злоупотребом прибавили 1,7 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Шест особа осумњичено је у Словенији да су злоупотребом прибавиле приближно 1,7 милиона евра плаћањем фиктивних услуга на штету компаније чије је сједиште у Љубљани, која је у стечају.
Из полиције су појаснили да истражују сумњу на злоупотребу положаја одговорних лица у љубљанској фирми која је у стечајном поступку.
Осумњичени су наводно плаћали још неколико компанија за фиктивне услуге на штету поменуте компаније, чиме су прибавили приближно 1,7 милиона евра незаконите имовинске користи, преносе словеначки медији.
Истражитељи словеначког Националног истражног бироа извршили су 14 претреса у Словенији, а један је истовремено у Хрватској уз помоћ локалних безбједносних органа.
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Претреси у Словенији извршени су на подручјима у надлежности полицијских управа Љубљане, Цеља и Марибора.
Кривичну истрагу води Специјализовано државно тужилаштво, а полиција наводи да нико није ухапшен у оквиру данашњих активности, преноси Срна.
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