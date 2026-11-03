Хорор сцена из Србије: Фудбалер доживио незамисливо језиву повреду

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Омладинца из Нових Бановаца су савладали Доњи Срем резултатом 3:2 у оквиру 11. кола Војвођанске лиге Југ, која представља четврти ранг српског фудбала.
Ипак, на овом мечу је виђена и једна језива сцена.
Наиме, ова утакмица је обиловала погоцима, било их је пет, Омладинац је стизао три пута до предности, али је и Доњи Срем успијевао да изједначи.
Коначно, пао је и трећи гол Омладинца на самом крају, постигао га је Жакула, али је клуб доживио пех.
Послије једног корнера је услиједила гужва у шеснаестерцу, Жакула се најбоље снашао и постигао је гол за 3:2.
Одмах је отрчао да се радује, а за њим и његови саиграчи, када се повредио Стефан Станојевић.
Он је проклизао и том приликом је поломио ногу.
Како је клуб истакао, терен је био мокар, а Средојевићу је копачка остала заглављена у земљи, у једној рупи, па је тако и сломио ногу.
"Стефане, уз тебе смо! Желимо ти брз и успјешан опоравак и једва чекамо дан када ћемо те поново видјети на терену у нашем зеленом дресу", написали су из екипе Омладинац.
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