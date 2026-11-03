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Хорор сцена из Србије: Фудбалер доживио незамисливо језиву повреду

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03.11.2026 22:41

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Језива повреда фудбалера у Србији
Фото: Screenshot / YouTube

Фудбалери Омладинца из Нових Бановаца су савладали Доњи Срем резултатом 3:2 у оквиру 11. кола Војвођанске лиге Југ, која представља четврти ранг српског фудбала.

Ипак, на овом мечу је виђена и једна језива сцена.

Наиме, ова утакмица је обиловала погоцима, било их је пет, Омладинац је стизао три пута до предности, али је и Доњи Срем успијевао да изједначи.

Коначно, пао је и трећи гол Омладинца на самом крају, постигао га је Жакула, али је клуб доживио пех.

Послије једног корнера је услиједила гужва у шеснаестерцу, Жакула се најбоље снашао и постигао је гол за 3:2.

Одмах је отрчао да се радује, а за њим и његови саиграчи, када се повредио Стефан Станојевић.

Он је проклизао и том приликом је поломио ногу.

Како је клуб истакао, терен је био мокар, а Средојевићу је копачка остала заглављена у земљи, у једној рупи, па је тако и сломио ногу.

"Стефане, уз тебе смо! Желимо ти брз и успјешан опоравак и једва чекамо дан када ћемо те поново видјети на терену у нашем зеленом дресу", написали су из екипе Омладинац.

(Телеграф)

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Тагови :

повреда

фудбалер

Прелом ноге

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