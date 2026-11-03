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УКП упала у Партизан, чешља се Хумска

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03.11.2026 16:24

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УКП упала у Партизан, чешља се Хумска
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Управа криминалистичке полиције је ушла у понедјељак у ФК Партизан. Ралози за дјеловање УКП у Хумској је провјера трансфера Филипа Стевановића у Манчестер сити.

Како сазнаје и преноси "Спорт клуб", пријава за овај случај је стигла "знатно раније", а припадници УКП су у понедјељак због сумњи у корупцију приликом склапања посла у којем су учествовали људи из Партизана, са представницима Манчестер ситија, а уз посредство менаџерске агенције Фалија Рамаданија.

Из Партизана су комплетну документацију ставили УКП-у на располагање.

Трансфер тада младог фудбалера у Манчестер сити је радила агенција ЛИАН спортс груп, а у то вријеме клуб из Хумске су водили директор Милош Вазура и предсједник Милорад Вучелић.

Како преноси поменути медиј, у преговорима је учествовао и недавно преминули професод Владимир Вулетић.

Филип Стевановић је прешао у Манчестер сити за око 6,5 милиона евра, уз милион и по на име бонуса.

Наводно, пријављено је још неколико трансфера Партизана због истих или сличних сумњи...

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Тагови :

Полиција

ФК Партизан

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