УКП упала у Партизан, чешља се Хумска

Аутор:АТВ редакција
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Управа криминалистичке полиције је ушла у понедјељак у ФК Партизан. Ралози за дјеловање УКП у Хумској је провјера трансфера Филипа Стевановића у Манчестер сити.
Како сазнаје и преноси "Спорт клуб", пријава за овај случај је стигла "знатно раније", а припадници УКП су у понедјељак због сумњи у корупцију приликом склапања посла у којем су учествовали људи из Партизана, са представницима Манчестер ситија, а уз посредство менаџерске агенције Фалија Рамаданија.
Из Партизана су комплетну документацију ставили УКП-у на располагање.
Трансфер тада младог фудбалера у Манчестер сити је радила агенција ЛИАН спортс груп, а у то вријеме клуб из Хумске су водили директор Милош Вазура и предсједник Милорад Вучелић.
Како преноси поменути медиј, у преговорима је учествовао и недавно преминули професод Владимир Вулетић.
Филип Стевановић је прешао у Манчестер сити за око 6,5 милиона евра, уз милион и по на име бонуса.
Наводно, пријављено је још неколико трансфера Партизана због истих или сличних сумњи...
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