Избори у Америци: Демократе преузеле контролу над Конгресом

Аутор:АТВ редакција
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Демократска странка остварила је значајне побједе на међуизборима у Сједињеним Америчким Државама, освојивши већину у Сенату и приближивши се преузимању контроле над Представничким домом Конгреса.
Избори одржани у уторак, 3. новембра, донијели су демократама побједе и у савезним државама које су годинама важиле за упоришта Републиканске странке, укључујући Јужну Каролину, Тексас и Ајову.
Иако коначни обим изборних промјена још није у потпуности познат, досадашњи резултати показују да су демократе успјеле да освоје значајан број гласова и у традиционално конзервативним срединама.
Према истраживањима јавног мњења, међу главним питањима која су утицала на опредјељење бирача били су економска ситуација, трошкови живота и рат са Ираном, који су Сједињене Америчке Државе покренуле у фебруару.
Рат је довео до наглог раста цијена горива, док су бројна истраживања показала незадовољство дијела америчке јавности начином на који администрација предсједника Доналда Трампа управља економијом.
Један од најзначајнијих резултата за демократе забиљежен је у Канзасу, гдје је Адам Хамилтон, пастор велике протестантске цркве, постао први демократа који је освојио мјесто у Сенату из те савезне државе још од периода Велике депресије, прије готово једног вијека.
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У Охају је демократа Шерод Браун побиједио у трци за сенаторско мјесто које је прије двије године припадало садашњем потпредсједнику САД Џеј Ди Венсу.
Значајну побједу демократе су оствариле и у Тексасу, гдје је посланик у Представничком дому те савезне државе Џејмс Таларико побиједио републиканског државног тужиоца Кена Пакстона, упркос великим средствима која су његови противници уложили у изборну кампању.
Посебно је значајно што су и Охајо и Тексас на предсједничким изборима 2024. године подржали Доналда Трампа, који је у обје државе побиједио двоцифреном разликом у процентним поенима.
До промјене је дошло и у Јужној Каролини, гдје је Трамп прије двије године побиједио са готово 18 процентних поена предности.
У тој савезној држави педијатар Ени Ендруз, кандидат Демократске странке, побиједила је републиканску сенаторку Дарлин Грејам.
Грејамова је на сенаторску функцију именована након смрти свог брата, дугогодишњег сенатора Линдзија Грејама.
Трамп је током страначких избора подржао Пакстона и Грејамову, иако су се обоје суочавали са критикама.
Пакстон је претходних година био у средишту више контроверзи, укључујући поступак његовог опозива 2023. године и оптужбе за превару у вези са хартијама од вриједности.
С друге стране, Грејамова је током кампање била критикована због недостатка политичког искуства, што је и сама признала.
Амерички предсједник је у завршници изборне кампање активно подржавао републиканске кандидате, посебно Пакстона, Грејамову и Џона Хастеда у Охају.
Трамп је учествовао на више од 20 предизборних скупова, настојећи да мобилише републиканске бираче.
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Током обраћања присталицама више пута је поручивао да треба да гласају као да је и он лично кандидат на изборима.
Међутим, када је у уторак увече постало јасно да републиканцима пријети губитак већине у Конгресу, Трамп се огласио на друштвеним мрежама.
„Нисам био на гласачком листићу, а да јесам, побиједили бисмо убједљивом разликом! Хвала на пажњи“, написао је амерички предсједник.
Према подацима које је објавио Ројтерс, демократе су до тада преузеле шест сенаторских мјеста која су претходно припадала републиканцима.
Такав резултат обезбјеђује им већину у Сенату, чак и у случају да не успију да задрже сва своја мјеста у Мичигену и Минесоти, гдје су изборне трке биле неизвјесне.
Истовремено, демократе су на путу да преузму и контролу над Представничким домом америчког Конгреса.
Према досадашњим резултатима, освојиле су најмање осам посланичких мјеста која су претходно држали републиканци, укључујући изборне јединице у Кентакију, Њу Џерзију и Сјеверној Каролини.
Демократски кандидати остварили су запажене резултате и у изборним јединицама у којима су републиканци претходних година имали стабилну подршку.
Промјене су забиљежене и на изборима за гувернере савезних држава.
У Тексасу је републикански гувернер Грег Абот, који је на тој функцији провео три мандата, изгубио од демократске кандидаткиње Ђине Инохосе.
Демократе су побиједиле и на гувернерским изборима у Ајови и Охају, савезним државама у којима Републиканска странка традиционално има снажну подршку.
Резултати међуизбора донијели су тако значајну промјену односа снага у америчком Конгресу и појединим савезним државама, а коначан распоред мандата биће познат након завршетка пребројавања гласова.
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