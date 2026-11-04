Процјена НБЦ-а: Демократска странка ће освојити чак 255 мјеста у Представничком дому

Аутор:АТВ редакција
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Демократска странка остварила је побједу на изборима за Конгрес Сједињених Америчких Држава, а телевизијска мрежа НБЦ пројектује да ће освојити чак 255 мандата у Представничком дому.
Током изборне ноћи низале су се побједе демократских кандидата у изборним дистриктима у којима су до сада били на власти представници Републиканске странке, на основу чега је НБЦ изнио своју пројекцију.
Са 255 мандата, демократе би имале комфорну већину у Представничком дому, који има укупно 435 чланова.
Осим у доњем дому Конгреса, Демократска странка освојиће већину и у Сенату, гдје је освојила најмање 51 мандат.
Укупно су демократе освојиле шест мјеста која су раније припадала републиканцима, и то у Сјеверној Каролини, Јужној Каролини, Охају, Тексасу, Канзасу и Ајови.
Међутим, број освојених мандата могао би бити и већи уколико демократски кандидати задрже предност у Мичигену и Мејну. Резултати из Аљаске, гдје такође могу освојити мандат, очекују се послије 7.00 часова по средњоевропском времену.
Грађани Сједињених Америчких Држава изашли су на биралишта широм земље и бирали нови сазив Представничког дома, као и нешто више од трећине чланова Сената.
(Кликс)
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