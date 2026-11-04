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Трамп: Да сам ја био на листићу, републиканци би побиједили убједљиво

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04.11.2026 06:51

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Амерички предсједник Доналд Трамп након обраћања код спомен-обиљежја Линколнов меморијал у Вашингтону, 2. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је на друштвеној мрежи Трут Сошл да би републиканци убједљиво побиједили на изборима за Конгрес да се и његово име налазило на гласачком листићу.

Објаву је написао у тренутку када су први резултати указивали на губитак кључних изборних трка за Републиканску странку.

„Нисам био на гласачком листићу, а да јесам, побиједили бисмо УБЈЕДЉИВО! Хвала вам на пажњи“, написао је Трамп.

„Њузвик“ пише да је Трамп објаву објавио након што су изборне пројекције показале да демократе освајају већину и у Сенату и у Представничком дому. До тада су демократски кандидати преузели и неколико сенаторских мјеста која су раније припадала републиканцима.

Трамп је током изборне кампање позивао републиканске бираче да гласају као да се и он налази на гласачком листићу, подсјећа „Си-Ен-Би-Си“.

Према анкети коју је објавио „Си-Ен-Би-Си“, значајан број бирача ове изборе доживио је као референдум о Трампу. Тако је 43 одсто испитаника рекло да је гласало против предсједника, док је 16 одсто навело да је гласало како би га подржало.

„Аксиос“ наводи да је ово била Трампова прва реакција на изборне резултате. У каснијем разговору за „Њујорк тајмс“ рекао је да је „апсолутно спреман да прихвати“ резултате и да ће сарађивати с демократама.

(Кликс)

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Тагови :

Доналд Трамп

избори

Америка

Република Српска

републиканци

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