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Краљ Чарлс изразио жаљење због трговине робљем, али није упутио извињење

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04.11.2026 07:18

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Британски краљ Чарлс Трећи поздравља британског премијера Ендија Бернама током званичне вечере у оквиру састанка шефова влада земаља Комонвелта, у заливу Солџерс Беј, у близини Сент Џонса, у Антигви и Барбуди, у уторак, 3. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Kin Cheung

Британски краљ Чарлс Трећи рекао је у обраћању лидерима Комонвелта да му трансатлантска трговина робљем испуњава срце и душу ужасом, али није упутио извињење.

У обраћању на самиту 56 предсједника и премијера држава Комонвелта у Антигви Чарлс је нагласио да је његова посвећеност све већа у начинима да исправи грешке из прошлости и поступцима за будућност.

"Наша историја нас инспирише, згрожава, али нас увијек може учити. Не можемо промијенити поступке оних који су били испред нас, али можемо учити из прошлости. Трансатлантска трговина поробљеним особама и даље баца сјенку на ова острва и друге чланице Комонвелта. Као што сам и раније рекао, то срамно поглавље историје испуњава моје срце ужасом и најдубљом тугом", истакао је краљ Чарлс.

Њемачка ДПА наводи да су у протеклих неколико година све јачи позиви за извињење и одштету од Британије.

У близини мјеста одржавања самита одржани су мањи протести, а активисти су носили транспаренте на којима су тражили извињење од британског краља, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Трговина робљем

Велика Британија

Краљ Чарлс III

јавно извињење

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